¿Qué pasó con la promesa de Barbón sobre los comedores escolares que prendió la mecha de la huelga de profesores? Cuidadores contratados y cambios de transporte

El comienzo del curso escolar en Asturias se temía agitado por los ecos de las grandes protestas de mayo, que arrancaron inicialmente por la decisión de la Consejería de Educación de añadir una hora lectiva a los profesores para posibilitar que los niños pudieran acudir al comedor en septiembre y junio, cuando hay jornada reducida (salen a las 13.00 horas en vez de a las 14.00). El presidente del Principado, Adrián Barbón, dio marcha atrás con el plan en medio de aquellas grandes manifestaciones, pero garantizó al mismo tiempo el servicio de comidas durante esos dos meses. Para cumplir esta promesa, el Gobierno autonómico ha tenido que contratar en numerosos colegios a cuidadores dedicados a atender a los alumnos esa hora. En otros ha modificado el horario del transporte escolar. Finalizado septiembre, las direcciones destacan que todo se ha desarrollado "con normalidad".

Es decir, el modelo aplicado por Educación se ha apoyado en dos fórmulas diferentes, adaptadas a la realidad de cada colegio. En unos casos se ha adelantado la ruta del transporte; en otros, se ha recurrido a cuidadores. Según los datos facilitados por la propia Consejería, de los 94 colegios dependientes directamente del Principado, 44 tuvieron que recurrir a personal de apoyo externo, lo que ha supuesto un sobrecoste económico y un esfuerzo adicional de coordinación que se repetirá en junio.

En el Colegio Público Gloria Rodríguez, en Soto del Barco, la solución fue sencilla: el Consorcio de Transportes pudo adelantar una hora la ruta de regreso. "Poder mover el bus nos permitió mantener nuestro horario habitual y evitar complicaciones", explica el director, Óscar Martínez, satisfecho con la medida.

La experiencia fue muy distinta en el Colegio Público Virgen del Fresno, en Grado. Ahí, el número elevado de alumnos y la complejidad de los itinerarios hicieron imposible cambiar el transporte. Los autobuses solo podían pasar a las 15.30, de modo que hubo que contratar cuidadores que atendiesen a los niños en la franja intermedia. Esto obligó a prolongar la jornada de la dirección hasta las 16.30, una hora más que el resto del claustro. "La mejor opción hubiese sido poder adelantar la ruta, pero se nos denegó", lamentaban desde el equipo directivo.

En mayo, la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, anunció la supresión de la jornada reducida de junio y septiembre, justificando la medida en la necesidad de garantizar el comedor escolar. En la práctica, eso obligaba a extender la presencia en las aulas hasta las 14.00 horas, alterando un espacio de tiempo que el profesorado destinaba en esas fechas a informes, tareas administrativas y preparación de inicio y final de curso.

Lo que pretendía ser una respuesta técnica a un problema concreto —la organización del transporte y el comedor en menos de un centenar de colegios— se aplicó de manera generalizada a los cerca de 400 centros de la red pública. Esa extensión innecesaria fue interpretada como un gesto de desconfianza y como la gota que colmaba un malestar acumulado en los profesores. El enfado cristalizó en la huelga docente que marcó el final del curso y que sacó a la calle, vestidos de negro, a miles de profesores en defensa de sus condiciones laborales y del reconocimiento de su trabajo.

El conflicto alcanzó su punto álgido tras unas declaraciones de la entonces consejera de Educación, Lydia Espina. Preguntada por la propuesta sindical de contratar personal externo para cubrir la llamada "hora muerta" —de 13:00 a 14:00—, Espina replicó: "Lo que no podemos hacer son contrataciones externas para que otras personas atiendan a los niños en un horario en el que deberían estar los docentes". Una contratación que finalmente terminó por producirse aunque, eso sí, fuera del horario laboral del profesorado (a partir de las 15:30 horas).

Aquellas palabras fueron recibidas por los docentes como un menosprecio a su labor y como una falta de respeto hacia el colectivo. Más allá de la cuestión organizativa, se interpretaron como un cuestionamiento directo de su profesionalidad y terminaron por volcar el descontento en la calle.

Ante la presión sindical y social, el Gobierno del Principado terminó reculando. La decisión de extender la jornada a las 14:00 horas se aparcó tras la primera gran movilización. El presidente del Principado anunció en la Junta General que el horario reducido seguiría aplicándose, aunque no concretó el cómo. La solución definitiva no llegó hasta el arranque de este curso, cuando la actual consejera, Eva Ledo, optó por un modelo flexible, ajustado a la casuística de cada centro. En la práctica, la clave estuvo en elegir: adelantar las rutas de transporte o contratar personal para cuidar del alumnado hasta que llegara el autobús.

Este sistema ha permitido salvar el inicio del curso sin mayores sobresaltos, pero el coste no solo fue económico. En buena parte de la comunidad educativa persiste una desconfianza hacia la Consejería que tardará en diluirse. La sensación de que un problema limitado se convirtió en una crisis general por una decisión política mal calibrada sigue muy presente entre directores y docentes.