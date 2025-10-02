Planes para toda la familia en la Feria Medieval de Salas
El concejo se sumerge en la Edad Media con pasacalles, cetrería, música, caballeros y actividades para niños y mayores en una cita que se celebra el 4 y 5 de octubre con un programa renovado
Salas volverá a viajar en el tiempo el primer fin de semana de octubre con la celebración de la XI Feria Medieval, una cita ya consolidada que llenará las calles del concejo de música, color y actividades para todos los públicos. Este fin de semana –sábado 4 y domingo 5 de octubre–, la villa se convertirá en un escenario de época con espectáculos de cetrería, magia itinerante, desfiles de caballeros, teatro de calle y gastronomía inspirada en la Edad Media.
El programa arranca el sábado con el pasacalles de la compañía Vueltaymedia, al que seguirán exhibiciones de aves rapaces, magia y un vistoso desfile de caballeros a caballo. A lo largo del día habrá actuaciones de bufones, juegos medievales para niños y mayores, y un espectáculo de "Justas Clownescas". La jornada se cerrará con el esperado "Canto de Fuego", que iluminará la noche en la plaza de la Campa.
El domingo continuará la fiesta con pasacalles, gaitas, nuevas sesiones de cetrería y magia, así como baile y animación de calle. La programación incluye además gastronomía local, menús medievales en los restaurantes del concejo y una pulpería instalada para la ocasión.
Una de las principales novedades de esta edición son los talleres infantiles de forja, escudos y espada medieval, dirigidos a niños y niñas que quieran experimentar de primera mano el espíritu de la época. También se ofrecerán demostraciones de destilación de plantas aromáticas y elaboración de perfumes.
Con un ambiente cuidado al detalle, espectáculos gratuitos y propuestas participativas, la Feria Medieval de Salas promete de nuevo transportar a vecinos y visitantes al fascinante mundo medieval, en un fin de semana en el que la historia se hace fiesta.
