El PP denuncia la "nueva puerta giratoria" del Gobierno de Barbón: de la Consejería de Educación al Instituto Adolfo Posada

La designación de la exconsejera Lydia Espina como nueva jefa de sección de Evaluación y Formación del Instituto Adolfo Posada, hecha pública por LA NUEVA ESPAÑA, ha provocado las críticas del Partido Popular. La diputada Gloria García acusó este jueves al Gobierno de Barbón de buscarle “acomodo”, dando lugar a “un nuevo caso de puertas giratorias”.

“Nos llama la atención que la dimisión de Espina (por la histórica huelga de profesores que terminó con el pacto "Asturias Educa" se produjo el 2 de junio y tres días después se sacó el procedimiento para cubrir la plaza ocupada por Soledad Saavedra, viuda del expresidente Areces. Al final, todo queda en casa”, valoró.

García ha explicado que el puesto de Espina es de nivel 26, el mismo de los inspectores de Educación, y cuenta además con un complemento de exclusividad de 1.780 euros.

Solicitud de información

Ante las dudas que les genera el proceso, los populares han solicitado la relación de puestos, cargos, retribuciones y responsabilidades en el Instituto Adolfo Posada, así como criterios que se siguieron para el nombramiento y cuáles fueron los méritos de los otros 16 aspirantes que optaron a la plaza.

“Es llamativo que el Gobierno presente esta plaza como de ‘carácter temporal’. ¿Temporal hasta cuándo? ¿Acaso hasta las próximas elecciones municipales? Dicen que Lydia Espina quería apartarse de la política, pero esa afirmación se contradice con su realidad: continúa en primera línea como secretaria general del PSOE en Villaviciosa. ¿De verdad se aparta de la política quien mantiene un puesto orgánico de tal relevancia?”, concluyó.