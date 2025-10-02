Los profesores universitarios reclaman en la calle un complemento salarial del Principado

Un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo han protestado esta mañana ante la sede de la Consejería de Ciencia del Principado por el incumplimiento de un acuerdo de 2004 que se traduce en la merma de complemento retributivo autonómico. “Perdemos mucho dinero”, destacó Carmen Fernández Rubio, presidenta de la Junta del Personal Docente e Investigador de la institución académica.

Antes de concentrarse ante la Consejería, los docentes (entre los que figura el exrector Santiago García Granda) se reunieron con el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde.

Este colectivo de profesores ha salido a la calle por segunda semana consecutiva. Sin embargo, la reivindicación viene de mucho más atrás. “Iniciamos la negociación en 2022 y la última reunión que hemos tenido data de febrero de 2025”, señaló Fernández Rubio. En ese encuentro, se negoció la actualización del complemento retributivo, desde el punto de vista jurídico, de acuerdo con la nueva ley de universidades, la LOSU, y también una actualización económica “de acuerdo a los complementos nacionales”.

Sin embargo, “no hemos tenido ninguna noticia más, a pesar de que nosotros hemos enviado varios correos electrónicos”, tanto a la directora general de Universidad, Cristina González Morán, como al consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, señaló la presidenta de la Junta del Personal Docente e Investigador.