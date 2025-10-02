Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sandías de lana en las calles de Asturias como apoyo a Palestina: esta la original iniciativa que tendrá lugar este sábado

La acción colectiva partió de una joven de Estepona a la que se han sumado numerosas regiones

Oviedo

Asturias se suma a la iniciativa para colgar en las calles sandías tejidas con lana como símbolo de respaldo al pueblo palestino. Se trata de una acción colectiva denominada "manos con Palestina", que partió de la idea de una joven de Estepona que comenzó a tejer sandías de ganchillo como gesto simbólico contra el genocidio en Gaza. La acción se viralizó y se ha extendido a numerosas ciudades de España y a otros países.

Sobre esta iniciativa se han desarrollado talleres en Llanera, Pola de Siero, Nava,Piloña, Ribadesella, Cangas de Onís, Parres, además de Oviedo y Gijón. Mañana se celebra un taller en Piloña.

El llamamiento tiene como objetivo que el sábado se cuelguen decenas de sandías (símbolo del sufrimiento de Palestina, al incluir los colores de su bandera) en las principales ciudades europeas.

