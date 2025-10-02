Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Cambios en la clasificación de los concejos asturianos con mayor renta bruta media anual por habitante, según la información publicada este jueves por la Agencia Tributaria a partir de los datos del IRPF de 2023.

Los tres municipios que encabezan la lista en la región siguen siendo los mismos, pero con posiciones alteradas en comparación con el "ranking" del año pasado. Así, en esta ocasión el primer concejo es Castrillón, con una renta de 33.887 euros por habitante. Esto significa que Castrillón ha adelantado a Llanera, que el año pasado fue el líder y que esta vez desciende al tercer escalón con una renta media de 32.227 euros.

El otro municipio del 'top 3' que asciende es Oviedo, en su caso del tercer puesto al segundo. Según Hacienda, cada ovetense percibe al año una renta bruta de 33.407 euros.

A continuación, la lista de los diez primeros concejos la completan, por orden: Muros de Nalón (31.569 euros), Gijón (que pasa del cuarto al quinto puesto con 31.516), Siero (30.913), Morcín (30.868), Illas (30.662), Gozón (30.402) y Noreña (30.292).

Respecto a la anterior clasificación, sale del 'top 10' Las Regueras (esta vez en el duodécimo escalón, con 30.094 euros) y entra Noreña, que el año pasado era la decimotercera. Por su parte, Avilés (29.817 euros) retrocede del undécimo al decimotercer puesto.

Con todo, los datos de la Agencia Tributaria vuelven a acreditar que la riqueza de Asturias se concentra en la zona central. El concejo con menor renta, según esta clasificación, vuelve a ser Somiedo, con una renta media de 19.570 euros.