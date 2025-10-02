Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Los datos de la Agencia Tributaria vuelven a acreditar que la zona central concentra la riqueza de la región

Playa de Salinas (Castrillón).

Playa de Salinas (Castrillón). / Pablo Solares

Yago González

Yago González

Oviedo

Cambios en la clasificación de los concejos asturianos con mayor renta bruta media anual por habitante, según la información publicada este jueves por la Agencia Tributaria a partir de los datos del IRPF de 2023.

Los tres municipios que encabezan la lista en la región siguen siendo los mismos, pero con posiciones alteradas en comparación con el "ranking" del año pasado. Así, en esta ocasión el primer concejo es Castrillón, con una renta de 33.887 euros por habitante. Esto significa que Castrillón ha adelantado a Llanera, que el año pasado fue el líder y que esta vez desciende al tercer escalón con una renta media de 32.227 euros.

El otro municipio del 'top 3' que asciende es Oviedo, en su caso del tercer puesto al segundo. Según Hacienda, cada ovetense percibe al año una renta bruta de 33.407 euros.

A continuación, la lista de los diez primeros concejos la completan, por orden: Muros de Nalón (31.569 euros), Gijón (que pasa del cuarto al quinto puesto con 31.516), Siero (30.913), Morcín (30.868), Illas (30.662), Gozón (30.402) y Noreña (30.292).

Respecto a la anterior clasificación, sale del 'top 10' Las Regueras (esta vez en el duodécimo escalón, con 30.094 euros) y entra Noreña, que el año pasado era la decimotercera. Por su parte, Avilés (29.817 euros) retrocede del undécimo al decimotercer puesto.

Con todo, los datos de la Agencia Tributaria vuelven a acreditar que la riqueza de Asturias se concentra en la zona central. El concejo con menor renta, según esta clasificación, vuelve a ser Somiedo, con una renta media de 19.570 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
  2. El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
  3. El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
  4. La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
  5. ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
  6. El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
  7. La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
  8. Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal

Momento clave en Madrid: el consejero Calvo se ve con el comisario europeo que maneja el expediente del peaje del Huerna

Momento clave en Madrid: el consejero Calvo se ve con el comisario europeo que maneja el expediente del peaje del Huerna

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'

Sube la temperatura entre el Principado y el Ministerio por el Huerna: Zapico exige a Puente "respeto" a los asturianos y su gobierno

Sube la temperatura entre el Principado y el Ministerio por el Huerna: Zapico exige a Puente "respeto" a los asturianos y su gobierno

Paniceres sale en defensa de Calvo por los ataques de Transportes: "Las declaraciones incendiarias no ayudan"

Paniceres sale en defensa de Calvo por los ataques de Transportes: "Las declaraciones incendiarias no ayudan"

El camping en los Picos de Europa que triunfa en otoño: tiene cabañas de madera y piscina cubierta

El camping en los Picos de Europa que triunfa en otoño: tiene cabañas de madera y piscina cubierta

¿Qué pasó con la promesa de Barbón sobre los comedores escolares que prendió la mecha de la huelga de profesores? Cuidadores contratados y cambios de transporte

¿Qué pasó con la promesa de Barbón sobre los comedores escolares que prendió la mecha de la huelga de profesores? Cuidadores contratados y cambios de transporte

Cientos de médicos reciben la notificación del Sespa de que no pueden hacer huelga mañana

Cientos de médicos reciben la notificación del Sespa de que no pueden hacer huelga mañana

El número de parados sube en 1.219 personas en septiembre en Asturias hasta los 49.517 desempleados

El número de parados sube en 1.219 personas en septiembre en Asturias hasta los 49.517 desempleados
Tracking Pixel Contents