Sube la temperatura entre el Principado y el Ministerio por el Huerna: Zapico exige a Puente "respeto" a los asturianos y su gobierno

“Reclamo al ministro Óscar Puente que sea respetuoso con la voluntad de los asturianos”. El consejero de Ordenación del Territorio del Principado, Ovidio Zapico, a la sazón coordinador de IU, ha lanzado una dura crítica al ministro de Transportes tras afear su gabinete al gobierno asturiano su defensa de la supresión del peaje del Huerna.

Zapico, única voz del Gobierno asturiano que hasta ahora se ha manifestado, reclama a Puente que “recupere la institucionalidad propia de su cargo y deje de lado el partidismo en lo que se refiere al relativo a la reclamación de Asturias respecto al peaje del Huerna”.

En un duro comunicado, Zapico recalca que el gobierno asturiano “no está para dar alas a nadie que no sea Asturias” e insiste en que la pugna por el Huerna “no es una batalla partidista”, sino “una lucha justa del pueblo asturiano contra una injusticia que la estrangula económicamente”. Precisamente, uno de los argumentos de las críticas del Ministerio al gobierno asturiano fue acusarle de "dar alas al PP" en su reclamación de la supresión del peaje tras el dictamen de la Comisión Europea que lo considera ilegal.

“El Ejecutivo de Asturias lidera una reclamación cimentada en la unidad y el consenso tanto de los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado, como de la sociedad civil”, apunta Zapico.

Exige además al ministro Óscar Puente ese respeto a los asturianos y le pide que “trate a su Gobierno con la institucionalidad que merece”.

“Asturias no es más que ningún otro territorio, pero tampoco menos que Galicia, Cataluña u otra comunidad autónoma”, apunta Zapico, quien también reitera “el compromiso de Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies de ponerse en frente de cualquier partido o Gobierno que intente tratar a Asturias como una región de segunda o la menosprecie arrastrándola a la batalla meramente partidista”.

Además, anuncia que el diputado nacional de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies, Rafael Cofiño, “únicamente defenderá el interés de Asturias en el Congreso de los Diputados, por encima de cualquier otro, e independientemente de siglas u oportunismos políticos”.

Por todo ello, solicita “al ministro que recupere la institucionalidad propia de las relaciones entre Gobiernos, respete a Asturias y escuche la voluntad de los asturianos y las asturianas”.

Y lanza una advertencia: “Esa voluntad de los asturianos se convertirá en una reclamación atronadora en la movilización a la que todos estamos convocados el próximo día 17 de octubre”.