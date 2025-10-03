Agenda: qué hacer en Asturias el sábado 4 de octubre de 2025

Oviedo

Noche Blanca

Oviedo celebra hoy la Noche Blanca con 45 actividades repartidas en 40 escenarios que se desarrollarán durante once horas. Entre los actos principales figura la instalación lumínica y sonora «Pleonexie» en el Palacio de los Deportes (20.00-03.00 horas). El Teatro Filarmónica acogerá el encuentro «Mis asesinatos favoritos» entre el cineasta Álex de la Iglesia y el escritor Edu Galán (21.00-22.00). Otro de los clásicos más esperados es el canto de vísperas y completas en el Monasterio de San Pelayo (18.45-22.00). La Fábrica de Armas de La Vega tendrá dos propuestas de gran formato: la performance «Algunos presagios de deseo para una noche en blanco» (18.00-02.00) y los pases de «Voces de la fábrica» (20.00, 21.30 y 23.00). En el ámbito de las artes plásticas destacan la exposición de Eduardo Chillida «La presencia del vacío» en la sala del Banco Sabadell-Herrero (17.00-01.00) y la colectiva «Gesto y materia» en el edificio histórico de la Universidad (17.00-02.00). El Museo de Bellas Artes abrirá sus puertas en visita guiada (22.00-01.00). La música también tendrá protagonismo con el concierto «Música de cristal» del ensemble CreArtBox en la plaza de Porlier (21.30 y 23.00). Además, el Auditorio Príncipe Felipe acogerá el Festival Poéticu «Namás Dragones» con Nacho Vegas, Sofía Castañón y Andrés Rodríguez, entre otros artistas (20.00-23.00). El Archivo Histórico de Asturias organiza una jam session (21.00-01.00). La programación se completa con propuestas de ciencia y patrimonio, como la Noche internacional de observación de la Luna en la plaza de la Cruz Roja (20.00-00.00) y la visita nocturna al edificio de la Junta General del Principado en la calle Fruela (21.00-23.45).

Versos del raitán

La iniciativa «Asturias, capital mundial de la poesía» y la Universidad de Oviedo organizan hoy desde las 10 de la mañana un recital en el Edificio Histórico de la institución (C/ San Francisco) inspirado en el raitán. Más de medio centenar de poetas recitarán sus composiciones inspiradas en esta pequeña ave. Presentado por Sai Ruiz y con actuación musical de la violinista Ana Cora, el acto lo cerrará Graciano García, impulsor de «Asturias, capital mundial de la poesía».

Folclore en la calle

La banda de gaitas del Centro Asturiano de Oviedo y la asociación de baile y música tradicional La Xordia protagonizan la jornada de «Folclore en la calle» con actuaciones entre las 11.30 y las 14.30 horas.

Teléfono de la Esperanza

El Auditorio Príncipe Felipe acoge el Congreso del 50 aniversario del Teléfono de la Esperanza de Asturias de 9.30 a 19.00 horas. La cita contará con ponencias de José Luis Marín López, psiquiatra y psicoterapeuta, José Carlos Ruiz, doctor en Filosofía, Paz García-Portilla González, catedrática de Psiquiatría, Irene Villa González, psicóloga, y Javier Urra Portillo, doctor en Psicología. El donativo de inscripción es de 25 euros. Reservas en giglon.com.

Literatura

La librería Kafka & Co (c/ Ildefonso Sánchez del Río, 14) acoge hoy a las 12.00 horas la presentación de «Un cementerio lleno de pétalos», el libro de Diego Lombardía Premio Asturias Joven de Teatro, editado por Trabe. El autor charlará con Pelayo Villanueva.

Escultura

El centro cultural de Sardín, en Ribera de Arriba, acoge a las 13.30 horas la inauguración de unas esculturas de Pollyana y Tadanori, a la que seguirá un encuentro de los vecinos con los artistas. Entrada libre.

Exposición sobre Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). Se podrá visitar hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

Se reabre la temporada con la obra Memoria de la Nisal de Espectáculos Adrián Conde. La obra se llevará a cabo a las 20.30 horas y las entradas están a la venta por un precio de quince euros.

Danza Xixón

En el Antiguo Instituto, Ana F. Melero y Luna Sánchez imparten de 10.30 a 12.00 horas el taller Piel de Plomo, dirigido a público adulto, y que parte de la exploración de la tensión entre lo racional y lo sensitivo. Se recomienda llevar ropa cómoda. Entre otras actividades, se presenta a las 18.00 horas en el Espacio Escénico El Huerto, Pezes de Ultramarinos de Lucas. En el paseo de Begoña la compañía Elías Aguirre expondrá Flowerheads a las 19.30 horas.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, en su sede de Severo Ochoa, la asociación acoge el concierto de Ángel.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

El Patioh de La Laboral celebra el Cachapaday, un evento grastronómico de entrada gratuita y que comienza a las 10.00 horas. Entre otros eventos destacados, a las 19.00 horas, habrá una charla con el director Kikol Grau tras la proyección de Turismo de gerra. De la guerra también se sale. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Jardín Botánico Atlántico

Encuentro de Voluntariado con dos jornadas de acceso y actividades gratuitas con una oferta divulgativa, lúdica y cultural en la que participan 20 organizaciones de voluntariado. El horario es de 10.00 a 20.00 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra «Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad», de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

CMI Pumarín Gijón Sur

A las 19.00 horas se celebrará el V Encuentro Coral «Mucho + Que jazz». La entrada es libre hasta completar aforo.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición «La vida romántica», de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Recreación del alistamiento de Pedro Menéndez

Se trata de una recreación con actores y trajes de época en la que se representa el alistamiento que Pedro Menéndez de Avilés realizó por las calles de la villa cumpliendo las instrucciones dadas por el Rey Felipe II para la conquista y colonización de La Florida. La salida es a las 12.00 horas de la calle Jovellanos, después hacia la calle la Ferrería, plaza de España (lectura del bando), calle de la Cámara hasta Hermanos Orbón, plaza de Pedro Menéndez, la Estación, Iglesia vieja de Sabugo (los actores recrearán la escena de Don Pedro con los Mareantes). A continuación se entonarán canciones marineras. De 18.00 a 20.30 horas continuará la recreación con nuevas escenas en la calle Jovellanos, calle la Ferrería, plaza de España y frente al Hotel Palacio de Avilés. A continuación, seguirán por la calle de la Fruta en dirección a la del Sol, donde se realizara la escena con los prestamistas y, en Camposagrado será la escena de la familia. Después, plaza de Carlos lobo, donde se realizan las escenas con los monjes y la madre superiora, la escena del viejo soldado, la mujer soldado y la de la despedida. A continuación, organizada por Aunando Fronteras, en colaboración con la asociación de vecinos Pedro Menéndez, tendrá lugar la cena de acción de Ggracias._Será a partir de las 21.00horas en el Lar Gallego.

Aviles Acción Film Festival

En la Casa de Cultura, a partir de las 20.00 horas, tendrá lugar la gala de apertura del festival conducida por la periodista y actriz avilesina Elena González. Contará con las actuaciones del coro de niños y niñas animAVoices y la proyección del film de cine mudo en blanco y negro ‘Warning shadows’ (1924) al que pondrá banda sonora la actuación del grupo de música electrónica Acid Blizzard. A las 22.00 horas, en la plaza Alfonso VI, el festival homenajea a Charlie Chaplin con motivo del centenario de su icónica película «La quimera del oro» (1925). Cada noche, del 4 al 11 de octubre será proyectada al aire libre.

Aprende a patinar en Avilés

El patio del Edificio Fuero (Fernando Morán, 26) acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Bebecuentos: «Érase una vez»

A las 12.00 horas, en la biblioteca Bances Candamo de la Casa de Cultura, tendrá lugar una nueva sesión de bebecuentos dirigidos a público de entre 6 meses y 3 años e impartidos por Beatriz Sanjuán. Cada sesión contará con un máximo de 20 plazas (cada bebé estará acompañado únicamente por un adulto).

«Asturies, con Palestina» en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas «Asturies con Palestina» y «Cisjordania resiste», de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografía hasta el 11 de enero.

Las Cuencas

Presura, la Feria para la repoblación de la España Rural en San Martín

El pozo Sotón de San Martín del Rey Aurelio acoge este fin de semana la celebración de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. El recinto se abre a las 9.30, hay medio centenar de expositores con todo tipo de proyectos. A las 10.35 se celebrará la mesa redonda «Asturias, laboratorio rural»; a las 11.35, el coloquio «Cuando la marea baja»; a continuación la charla «Con ciencia y cultura la despoblación se cura». Ya por la tarde, la primera mesa redonda a las 17.10 hablará sobre «El atlas de lo pequeño», y alas 18.00, sobre «Retroinnovación». La jornada concluirá a las 20.00.

Feria del turismo minero, Fetumi, en el pozo Sotón

El pozo Sotón de San Martín acoge este sábado y domingo la Feria de Turismo Minero, que coincide con la Feria Presura. Abrirá a las 11.00 con un mercado agroalimentario, el «Economato gourmet». A las 12.30 habrá una visita guiada al Centro de Experiencias y Memoria. A las 14.00, concierto de Gastón Zadoff y a las 18.00, «showcooking» co nel cocinero Diego García, de El Pintu. A las 18.00 habrá una nueva visita guiada. A as 20.00 se cerrará la feria.

Empieza el Mes Coral de Laviana

Comienza el Mes Coral de Laviana, con el primer concierto del ciclo, a las 20.00 en la iglesia de Santa María de Pola de Laviana. La entrada es libre. Actuarán las formaciones «San Roque», de Lastres, y «La Regenta», de Oviedo.

Feria Internacional del Coleccionismo en Mieres

Este fin de semana se celebra la 14.ª Feria Internacional del Coleccionismo de Mieres. Contará con 112 puestos de venta de todo tipo de productos, enseres, juguetes, libros o discos. Tamibén cuenta con distintas exposiciones y proyecciones cinematográficas. La entrada al ferial de Santullano, donde se celebra la feria, vale 3 euros. El horario este viernes es de 11.00 a 21.00.

La compañía de teatro Kumen estrena en Langreo su nueva obra

La compañía teatral langreana Kumen estrena hoy, a las 20.15 horas, en el teatro José León Delestal de La Felguera, su nueva obra, «Los cuernos de Don Friolera», un texto de Valle Inclán incluido en su trilogía «Martes de carnaval». La entrada vale 5 euros.

Fiestas de Langreo Centro

El barrio de Langreo Centro celebra sus fiestas. Por la mañana habrá pasacalles de gaita y tambor, y desde las 15.00 paella popular. A continuación habrá bingo, a las 17.30 talleres infantiles y a las 19.30 tardeo con la música de Silvia Joyanes. A las 23.00, el baile con la orquesta «Waykas» y DJ.

Argayu Fest en Campo de Caso

Campo de Caso acoge este fin de semana la celebración del festival musical y cultural Argayu Fest. Este sábado la música empezará por la mañana, en el escenario de la plaza del Ayuntamiento («escenariu quesu casín»). Actuarán desde las 13.00 «La viuda de Angelín» y «Montefurado». Ya por la tarde, desde las 19.00 en el polideportivo («escenario Ruíu Verde»), estarán Elena del Frade (19.30), «Tuya» (20.50), «Pablo und Destruktion» (23.30), «Pelazo» (1.10) y «Antón Fern» (2.30). Entre actuación y actuación, la música la pondrán los DJ «Corín & Tellado» y «Les Casadilleis». La entrada a los conciertos es totalmente gratuita.

Actos del centenario del colegio Aniceto Sela en Mieres

Comienzan los actos del centenario del colegio Aniceto Sela de Mieres. A las 13.00, en el patio del centro, se representará la obra «El legado de Margueritte», de Faziendo Ruiu Teatro. A las 19.00 se abrirá la exposición sobre los 100 años del colegio en la Casa de Cultura. A continuación, sobre las 20.00, se presentará el libro «100 años de nuestra historia».

Fiestas de La Serondaya en Cenera

La localidad mierense de Cenera celebra sus fiestas de La Serondaya. A las 13.00 será el pregón del cómico y actor Alberto Rodríguez. A las 13.30 se entregarán los premios del concurso de fotografía, y a las 14.00, música: primero «Lady Llagar», después «Bitter y Kas» y desde las 16.30 «Les fíes de Chimo Bayo». A las 17.00 se inicia la entrega del «bollu» a los socios y a las 18.00 habrá amagüestu, esfoyaza y llagar de sidra, con talleres de los grupos «L’Artusu» y «Ruxidera». A las 20.00 más música con «Silvidos y gemidos» y las 22.00, «Spoiler».

Veganfest, jornada por el veganismo en Morcín

El área recreativa de Morcín acoge hoy la celebración del Veganfest 25, festival por la cultura vegana. Desde las 11.00 habrá talleres, charlas, ejemplos de cocina, cuentacuentos, yoga y música. A las 18.00 la última actividad, con el concierto del grupo «Wanía».

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza a las 11.00 horas una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón y el itinerario «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Dinosaurios en Colunga

Occidente

Mercado en Cangas del Narcea

La villa canguesa celebra su tradicional mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

