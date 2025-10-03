La avellana reina en Piloña esta semana

Piloña no se entiende sin la avellana, un fruto hecho fiesta. El concejo celebra, como cada primer domingo de octubre, un festival que tiene de todo —mercado, música, folklore, etc— y que sirve como homenaje a los productos naturales de Asturias y, más en concreto, a la avellana, santo y seña de Piloña.

Venta de avellanas en Piloña / Cedida a LNE

Por la tarde, hoy, la banda de gaites Lakadarma actuará desde las 19.00 horas. Será una hora después cuando comience la que será la gala-inauguración del 54º Festival de la Avellana. Durante la misma se pronunciará el pregón que subirá oficialmente el telón de las celebraciones y que estará a cargo del personal de ayuda a domicilio del municipio de Piloña. También se homenajeará al paisano y la paisana del año, Javier Lavandera Cantora y Alicia Rivera Blanco, respectivamente. A continuación, Anabel Santiago ofrecerá un concierto.

El día de mañana echará a andar a las 9.15 horas, cuando comenzará una nueva Vuelta al concejo de Piloña en BTT. De 10.30 horas a13.30 y de 16.00 a 19.00 horas habrá jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración del 50º aniversario de la Asociación El Prial. Durante todo el día habrá actividad en el XVII Mercau Tradicional de Mestres, donde habrá gran variedad de puestos de artesanía y alimentación que estarán operativos hasta las 20.00 horas. A las 11.00 está prevista la llegada del trenecito, así como una actuación itinerante de A.F. Picos de Europa; a las 13.30 horas habrá sesión vermú con "Soi Panderetera"; a las 17.00 horas, "Circo en la luna" se erigirá animador de la tarde, a lo que también contribuirá "La Xarangana", desde las 18.00 horas; por la noche, la orquesta Pasito Show y el DJ Llamedo Eventos.

Fuera del ámbito del mercado, a las 17.00 horas se disputará la final del Campeonato Individual de Bolos Festival de la Avellana - XI Memorial Alfonso López "Alfonsito", que será en la Bolera de San Cipriano. Una hora después, a las 18.00, tendrá lugar la misa ofrenda de la avellana en el Santuario de La Cueva.

El domingo será el día grande de la avellana, pues a partir de las 10.00 horas comenzará el festival, que incluirá venta y feria de artesanía y alimentación. La Agrupación Folklórica Picos de Europa será uno de los animadores del festival, que a las 12.00 entregará sus premios. Además habrá mercadillo en la calle Covadonga.

A las 18.00 horas se celebrará un pasacalles desde la Plaza María Josefa Canellada hasta la Plaza del Ganado, como parte del IX Alcuentru de Bandes de Gaites L’Ablana. En el mismo participará la Banda de Gaitas Picos de Europa-DOP Cabrales-, la Banda de Gaites Vega de Espinareda, procedente de El Bierzo y la Banda de Gaites Lakadarma, de Piloña. Por otro lado, de 10.00 a 14.00 horas habrá jornada de puertas abiertas y exposición de talla y trabajos en madera en el salón de actos de El Prial. Además, durante todo el fin de semana estará abierta una exposición de aves en la Plaza del Ayuntamiento.

Ferias y fiestas de Santa Teresa

El Festival de la Avellana y todas las actividades que lleva aparejadas darán paso a las ferias y fiestas de Santa Teresa.

El sábado, 11 de octubre, comenzará la VIII Feria de Maquinariadel Oriente y se celebrará el XXII Monográfico Nacional Pita Pinta Asturiana. El domingo será turno del VII Concurso-Exposición de cabra bermeya. El lunes, en el recinto de la piscifactoría, tendrá lugar la Feria ganadera de Santa Teresa. Por su parte, el miércoles se celebrará, a partir de las 10.00 horas, un acto oficial para conmemorar el Día de la Mujer Rural. Además, a las 13.00 horas está fijada la misa de Santa Teresa, en la iglesia aprroquial de Infiesto. Las actividades se prolongarán hasta el lunes, 20 de octubre, y el programa completo se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Piloña, www.ayto-pilona.es.