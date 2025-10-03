Las claves de la negativa del juez a prorrogar el preconcurso de Duro y el nuevo escenario que se abre

Duro Felguera está un paso más cerca del abismo. El juez titular del juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, Rafael Abril Manso, denegó ayer a la compañía asturiana de ingeniería la cuarta prórroga del preconcurso de acreedores que la empresa solicitó el pasado martes, día en que expiró el plazo. Duro, que no podrá recurrir esta resolución, dispone ahora hasta el próximo día 31 para presentar la solicitud de homologación judicial de su plan de reestructuración financiera, "con la finalidad de evitar el concurso de acreedores", señaló la empresa en un escrito remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al poco de conocerse el auto de Abril Manso.

La decisión del juzgado deja a la centenaria firma en una situación muy delicada, dado que hasta la fecha sólo ha consensuado su plan de reestructuración con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y los accionistas de control (Prodi y Mota-Engil México), pero no con la banca acreedora. Además, el preconcurso –que ha durado diez meses– impedía que cualquier acreedor pudiese solicitar el concurso con el objetivo de reclamar su deuda, por lo que su archivo deja a Duro Felguera sin esa protección. De momento, el rechazo de la prórroga ha causado que la cotización de la compañía en Bolsa se desplomara ayer más de un 30%, situando la acción en mínimos desde 2020.

En un contundente auto, Abril Manso argumenta que la última prórroga, autorizada el pasado 1 de septiembre, se concedió bajo la premisa de que sólo se otorgaría otra más si se dieran circunstancias "extraordinarias y sobrevenidas". El juez considera que, en el mes transcurrido, no se han dado esas circunstancias en el proceso de reflotamiento de Duro, al no haberse producido "resultados tangibles ni hitos verificables".

Abril Manso sostiene que el "avance del cierre del plan de reestructuración" que la compañía esgrimió en su última solicitud "no es una circunstancia extraordinaria, sobrevenida ni ajena a la sociedad deudora que justifique una cuarta prórroga", ni tampoco "un avance sustancial". "La falta de información escrita y periódica por parte de Duro Felguera sobre el desarrollo real del proceso negociador constituye una omisión relevante que impide valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales", acusa el juez.

De hecho, según el togado, ese avance para cerrar el plan de reorganización financiera "es algo que se supone que viene ocurriendo desde que la empresa fue declarada en preconcurso, incluso antes". "Negociar con los acreedores es, precisamente, el objeto de este procedimiento judicial. Que estén avanzando en determinados ámbitos es lo esperable", señala.

Es más, Abril advierte de que "lo contrario supondría un auténtico fraude procesal y un engaño a los acreedores, pues implicaría acogerse a un procedimiento legalmente previsto para encuadrar las negociaciones entre deudor y acreedores en sede judicial sin que se evidencie propósito negociador alguno por parte de la deudora".

Al juez tampoco le convence la razón aducida por Duro de que la compañía marroquí Zgounder haya pedido ejecutar los avales de las obras de un mina de plata en Marruecos. Abril afirma que ese escenario era "previsible, imaginable y hasta más que probable", dado que Duro pidió en febrero –cuando ya estaba en preconcurso– medidas cautelares para suspender dicha ejecución, "lo que evidencia su conocimiento previo y su capacidad de anticipación".

Asimismo, el magistrado tilda de "extemporáneo e improcedente" que Duro también alegue la resolución del proyecto de la central de Iernut (Rumanía), ya que esta data de abril, cuando la compañía ya estaba en la segunda prórroga. El auto sostiene que la empresa debía haber previsto, dentro de su reestructuración, un desenlance desfavorable del proyecto.

"El tiempo se agota"

El magistrado va más allá en su apremio a Duro y advierte de que, "aun suponiendo que las negociaciones han tenido lugar y van avanzando, el reloj y las fechas en el calendario transcurren y el tiempo se agota, no es ilimitado, por lo que esos avances tienen, finalmente, que traducirse en un plan de reestructuración o en la finalización del procedimiento judicial sin alcanzar el plan".

En consecuencia, deduce el juez, las acciones que Duro invoca como progresos en la negociación (como las conversaciones con la SEPI, la remisión del plan de reestructuración a los bancos acreedores para su análisis o determinadas desinversiones) son "manifestaciones genéricas de actividad empresarial que, si bien pueden formar parte de una negociación preconcursal, no alcanzan por sí mismas la entidad jurídica ni la relevancia sustancial exigida para justificar la concesión de una cuarta prórroga".

¿Cuál es el escenario que se abre ahora para Duro? "La empresa ha perdido la cobertura jurídica que le otorgaba el preconcurso, de forma que, sobre el papel, cualquier acreedor puede inciar una petición de ejecución de su crédito", explica Ricardo San Marcos, socio de reestructuraciones del bufete Vaciero. No obstante, matiza que "en el mes de plazo que tiene la compañía para pedir la homologación judicial o acogerse al concurso, no parece que haya margen para que ningún acreedor dé ese paso, ya que es juríricamente complejo".