El cocinero asturiano Macho Manzano ya tiene 'Tres Cuchillos' (y eso significa entrar en la élite mundial): "Es un motivo de orgullo para mí, mi equipo y mi familia"

El cocinero asturiano Nacho Manzano ha sido reconocido en la élite mundial de la cocina tras haber conseguido anoche la máxima distinción (Tres Cuchillos) en la gala de The Best Chef Awards, celebrada en Milán. Se trata de una clasificación mundial de gran prestigio en el ámbito gastronómico, creada en 2017 por Cristian Gadau y Joanna Slusarczyk. Manzano es el primer cocinero asturiano en alcanzar esta distinción, que ayer recibieron también nombres mayúsculos de la gastronomía española, como Albert Adrià, Dabiz Muñoz, Joan Roca, Paco Roncero o Martín Berasategui.

"Es un gran motivo de orgullo y satisfacción para mí, mi equipo y mi familia; me llena de alegría poder llevar este reconocimiento a Asturias", aseguró el cocinero a este periódico tras conocer el resultado de la gala.

The Best Chef Awards distingue a los tres mejores cocineros de todo el mundo, un podio que en esta edición ocupan Rasmus Munk, del restaurante Alchemist (Copenhague); la eslovena Ana Roš, de Hiša Franko, y Himanshu Saini, de Trèsind Studio, indio afincado en Dubái.

Munk ya fue coronado en la pasada edición, en la que también figuraron en el "top" el español Albert Adrià (Enigma) y el danés Eric Vildgaard (Jordnær).

Este reconocimiento varió su fórmula para "ofrecer una visión más completa e inclusiva de la excelencia culinaria". Así, el año pasado se desechó el formato de ránking para centrarlo solo en un podio de tres chefs y crear el sistema de reconocimiento con cuchillos.

¿Quién decide los galardonados? La selección se realiza a través de un grupo de votantes que mezcla cocineros con otros perfiles profesionales del sector, quienes emiten sus votos. Posteriormente, la organización de este galardón convierte esas votaciones en un sistema de puntuación que da lugar a la obtención de uno, dos o tres cuchillos. El objetivo es "premiar a los chefs por su impacto y habilidad".

Esta edición de los galardones ha contado con la votación de casi un millar de integrantes del jurado, entre los que se encuentran 572 chefs de 64 países y 400 profesionales del sector. El número de galardonados también se ha incrementado un 42,1 % respecto al año anterior.

Los Tres Cuchillos, reconocimiento que ha obtenido el cocinero asturiano, representan la categoría de "los mejores", en la que han sido distinguidos 126 maestros de la gastronomía en todo el mundo. En total, 54 cocineros españoles han recibido algún galardón, pero solo 18 han obtenido el mismo reconocimiento que se le ha otorgado al asturiano Nacho Manzano, una de las principales novedades en esta edición de los premios y quien ha irrumpido en la clasificación mundial con la máxima distinción, al margen de los tres que conforman el podio. El asturiano asistió a la gala acompañado de su hija, Julia Manzano Martínez.