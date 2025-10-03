Condenan a Sogepsa a indemnizar con 25.000 a una delegada sindical por vulnerar sus derechos

El juzgado número 4 de lo Social de Oviedo ha condenado a Sogepsa y a dos empleados de la sociedad del suelo, dependiente del Principado, a pagar 25.000 euros a una delegada sindical de Comisiones Obreras por “vulneración de los derechos fundamentales, a la libertad sindical, a la intimidad y a la garantía de indemnidad”.

El origen del litigio, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, estaba en la denuncia presentada por la delegada sindical ante el juzgado, acusando a la dirección de la entidad de revocarla del puesto ejerciendo presiones, en el marco del proceso que convirtió la sociedad mixta en sociedad completamente pública.

Según el relato de la denunciante, se produjeron en 2024 diversas reuniones de trabajadores de Sogepsa en las que la dirección de la sociedad habría, supuestamente, reclamado de los trabajadores un voto favorable para "revocar a la delegada de personal" y bien convocar nuevas elecciones sindicales o bien plantear una participación "colectiva" ante el cambio de la sociedad.

En la denuncia, la trabajadora y representante sindical relataba los intentos de los responsables de Sogepsa por "despojar a la legal representante de los trabajadores de su mandato, subvirtiendo el proceso democrático diseñado por el legislador y vulnerando el derecho de celebrar elecciones sindicales, presentarse en una candidatura y ser elegida".

La sentencia declara nulas la convocatoria, la celebración y los acuerdos alcanzados en las asambleas de trabajadores de 25 de octubre de 2024 y de 6 de noviembre de ese mismo año. En esas asambleas se acordó descartar contar con representación sindical.

La denuncia de la delegada de Comisiones Obreras afirma que esas asambleas de trabajadores fueron promovidas por la dirección de Sogepsa, cambiando la representación sindical por una “participación colectiva”, considerando “ilegal y nula” la revocación al existir una “injerencia” por parte de la dirección de Sogepsa para “intervenir en el sistema de representatividad de los trabajadores”.

La sentencia establece que cabe recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.