Diputados asturianos y gallegos del PP van a una en el Congreso para pedir el fin del peaje del Huerna: "Es una deuda con Asturias, la llave la tiene Sánchez"

El Grupo Popular ha presentado este mismo viernes una iniciativa en el Congreso firmada por los diputados asturianos y gallegos del partido para reclamar el rescate del peaje del Huerna, y también de la Autopista del Atlántico (AP-9), que discurre entre Ferrol y Portugal. El secretario general del PP, Miguel Tellado, junto al presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, se han encargado de presentar esta iniciativa que, tal como indicó el segundo, pretenden que tenga el apoyo de, al menos, los diputados asturiano del PSOE: "Si de verdad hay un interés por parte de los diputados socialistas asturianos de que se elimine el peaje del Huerna, esta será la mejor oportunidad que tendrán para demostrarlo con su voto. Lo recalco porque hemos tenido otras votaciones recientes, como por ejemplo la de la eliminación del lobo del Listado de Especies Protegidas, en la que los diputados socialistas asturianos ya nos traicionaron y ya fallaron a toda Asturias".

"Son 15 euros de ida y 15 euros de vuelta que los asturianos se podrán ahorrar si el Gobierno de España quiere. Con esta iniciativa queremos dejar claro el compromiso del Partido Popular de Asturias y el Partido Popular de España para resolver esta deuda con los asturianos", indicó Tellado. "Para el Gobierno de Pedro Sánchez, Asturias es lo de menos. Lo ha demostrado a lo largo de los últimos casi ya ocho años de Gobierno, seis de Barbón. Pero es verdad que desde Asturias tampoco se le ha exigido, porque Barbón está instalado en la complacencia absoluta, no quiere generarle ningún problema a su jefe Sánchez y está subordinado completamente al mandato de la Dirección Nacional de su partido", añadió Tellado. Eso sí, no hizo ninguna referencia a la ampliación de la concensión del peaje del Huerna por cincuenta años que llevó a cabo el entonces ministro de Fomento popular Francisco Álvarez-Cascos en el año 2000.

Queipo añadió que "necesitamos tener una posibilidad de que el viaje del Huerna se elimine lo antes posible. Esto no depende de una decisión de la Unión Europea o de que se eternice con un procedimiento judicial. Esto es una cuestión de interés político exclusivamente. Y por tanto, el peaje del Huerna se puede eliminar mañana, si el Gobierno de la Nación quiere. No depende de nada más. Es una cuestión de interés político. Y quien tiene la llave, la fórmula, para poder hacerlo, es el Gobierno de Pedro Sánchez". Y reclamó a Adrián que "deje de sobreactuar", porque, según dijo, no se ha preocupado de reclamar ante el Gobierrno de Sánchez el contenido de la Alianza por las Infraestructuras consensuados por las fuerzas políticas y sociales asturianas en 2024.

El presidente del PP asturiano se preguntó cómo es posible que el Gobierno haya negado que exista informe alguno sobre el coste del rescate del peaje y a la vez, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, afirme que el coste sería "milmillonario". Queipo tiró de agravio comparativo: "Yo no he visto que tuviesen tantos miramientos a la hora de eliminar otros peajes en, por ejemplo, Cataluña. Y creo que a nadie se le escapa que si el peaje del Huerna estuviese situado en el límite de Cataluña con otra comunidad autónoma, es indudable que ya se estaría eliminando". Y Tellado remachó: "Los asturianos no pueden ser menos que nadie, por mucho que Sánchez lo piense y por mucho que Barbón se resigne. Y aquí está un partido que va a luchar para que los asturianos sean como el resto de españoles"

"Hay vientos de cambio que tienen al Partido Socialista muy nervioso. Ayer lo veíamos con la actividad frenética de Adrián Barbón en el Twitter. Nosotros tenemos que decirles a él y a Óscar Puente que menos Twitter y más acción política. España necesita menos tuiteros y más gestores, más gobiernos. A Adrián Barbón parece ser que le da muy bien a lo del Twitter, pero poco más", añadió por su parte el secretario general del PP.