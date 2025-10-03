Los expertos alertan de que es básica la ciberseguridad para las organizaciones

Las medidas de ciberseguridad son básicas para las organizaciones, según pusieron ayer de manifiesto en la Jornada Tecnológica "Mentes Digitales", organizada por Telecable, el coronel en la reserva Pedro Baños, analista geopolítico, y la experta en tendencias y tecnología Silvia Leal, en sendas conferencias que estuvieron moderadas por la directora comercial de grandes empresas de Más Orange, Cristina Carballido, y por el redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA Eloy Méndez.

Lo que se juega una empresa si no se prepara adecuadamente frente a los ciberataques lo dio a entender Silvia Leal cuando indicó que "seis de cada diez empresas que sufren un ciberataque cierran en los seis meses siguientes", no solo por la paralización de la actividad que les puede suponer el ataque y las multas a las que se enfrentan, sino también porque "el 42% de sus clientes, por lo general, se van a marchar" a otras compañías. Un daño reputacional inevitable, dado que las organizaciones están obligadas a hacer público que han sufrido un ciberataque. En Asturias, el 70% de los ciberataques contra empresas tienen como objetivo a pymes, añadió.

El coronel Baños, por su parte, apuntó que "hay dos tipos de instituciones, las que han sido ciberatacadas y las que lo van a ser, y hay que tomar las medidas adecuadas, pero ya. Lo primero que se debería hacer siempre es empezar con la ciberseguridad y después montar lo demás, cuando lo que habitualmente se hace es lo contrario, primero montar la estructura y después pensar en las medidas de ciberseguridad a implementar. El problema que siempre ha tenido la ciberseguridad es que ha ido muy por detrás de las estructuras y tenemos que cambiar completamente ese paradigma". Silvia Leal, por su parte, matizó que entre las empresas atacadas las hay que son conscientes de ese ataque y las que no hasta que los ciberdelincuentes han exprimido todos los datos a los que han tenido acceso, y es después cuando los secuestran y les piden un rescate por recuperarlos.

Leal resaltó que la ciberseguridad es "una ventaja competitiva" y que no hay que tener miedo a la digitalización, sino tomar las medidas adecuadas, preferentemente de la mano de "un socio tecnológico, que es clave en la digitalización, y un buen punto de partida".

Pedro Baños apuntó por su parte que en materia de ciberseguridad "lo primero es concienciarnos de lo que efectivamente hoy significa la ciberseguridad. Hoy vivimos en un mundo físico y en un mundo virtual digital y cada vez es más importante ese mundo digital", apuntando que actualmente la mayoría de los delitos se comenten en el mundo digital, por lo que es necesario implementar medidas de seguridad en el mundo digital. "Lo que pasa es que como es algo que no nos es tangible, no lo hacemos bien todos, porque no somos capaces de hacer en muchos casos el doble factor de autenticación, no tenemos gestores de contraseñas, seguimos poniendo contraseñas muy vulnerables", además de que "utilizamos para todo las mismas claves".

Pedro Baños considera que falta mentalización en primer lugar por parte de las administraciones. Además, "los más vulnerables a los ataques de todo tipo son las cúpulas de todos sistemas, entre otras cosas porque son personas muy ocupadas con poco tiempo para prestar atención a ver si están adoptando las medidas de seguridad o no, y muchas veces también por cierta prepotencia de pensar que no les va a ocurrir a ellos, y eso es algo que pasa en el mundo civil y en el militar".

Silvia Leal también hizo alusión al papel de las cúpulas de las organizaciones, al señalar que "el 45% de los CEO no consideran que la ciberseguridad sea un asunto estratégico", pese a lo que está en juego.

Entre otras medidas que se apuntaron, Pedro Baños consideró que todas las organizaciones deben tener un sistema de supervisión, "alguien que se encargue de esa ciberseguridad en todos los planos", empezando por la seguridad física de los equipos informáticos y siguiendo por la propia ciberseguridad, con las claves, factores de autenticación, grabando todo lo esencial para la organización en tres dispositivos, dos de ellos diferentes y uno de ellos que no esté dentro de la organización. Y que cada persona de la organización "esté filtrada", en el sentido de que no todo el mundo tenga acceso a todo, sino que cada cual solo tenga acceso a aquello que necesita para trabajar a diario. Unido a esto indicó la necesidad de formación permanente del personal, porque la ciberseguridad "evoluciona de manera constante".

Además, este militar resaltó que hay que "entender que la inteligencia artificial lo está transformando y lo va a transformar todo. Cada vez va a ser más sencillo podernos engañar con mensajes de voz, con correos electrónicos perfectos, con SMS", todo ello va a ser "mucho más sofisticado".

Baños también explicó que los ciberataques son triples: extorsionando para devolver los datos robados a una organización, vendiendo parte de esos datos y además logrando acceso a los proveedores y clientes de la organización para infectarles también.

Silvia Leal, por su parte, señaló que el factor humano es la razón del éxito de un ciberataque en el 95% de las ocasiones y que en una organización el 80% de los problemas de ciberseguridad suelen estar relacionados con un 8% de los empleados. Además de los errores humanos, que el CEO no considere prioritaria la ciberseguridad y que en la organización no sea algo estratégico son los errores más habituales, apuntó.

Esta experta, además, afirmó que España ha escalado al segundo puesto a nivel mundial de países que más ciberataques sufren, con un incremento en los mismos del 64% en 2024 y el 35% en lo que va del año actual. ¿Motivo? Según Silvia Leal tiene que ver con la llegada del Kit Digital a las empresas y el teletrabajo.

En cuanto al Kit Digital, apuntó que a las pymes se les abrió la posibilidad de emplear esa ayuda pública bien en ciberseguridad, bien en digitalización, como puede ser la confección de páginas web. Y la mayoría de las empresas optaron por la digitalización sin haber destinado dinero a proyectos de ciberseguridad.

En cuanto al teletrabajo, que experimentó un auge a raíz de la pandemia del coronavirus, apuntó que el mismo "tampoco estuvo acompañado de medidas de seguridad".

Respecto a los sectores de actividad que se están viendo más afectados por ataques de piratas informáticos en España, Leal citó el retail, el financiero, el sector público y el sector turístico, porque son los que manejan "los datos más rentables para los ciberatacantes", recordando que son recurrentes los ataques para intentar hacerse con datos personales que manejan los hospitales.

En cuanto al impacto de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, en línea con lo que afirmó el coronel Pedro Baños, Silvia Leal señaló que la IA "exige cambiar los métodos de protección, porque los ciberataques van a ser personalizados. Y hará falta responder a los mismos también con inteligencia artificial". Siempre teniendo en cuenta que en materia de ciberseguridad "el eslabón más débil sigue siendo el ser humano".

Juan Acuña, director de Telecable, destacó por su parte que "esta jornada nos recuerda que la seguridad digital no es un lujo; es una condición imprescindible para lograr mantenerse en el mercado, ya no innovar ni crecer, sino mantenerse en el mercado. La digitalización ya no es opcional, es la base de la competitividad de nuestras empresas y de la calidad de los servicios públicos. Y dentro de la digitalización, la ciberseguridad es clave porque hoy en día proteger nuestros sistemas informáticos y nuestros datos es tan importante como cerrar la puerta de nuestra casa o como poner alarma en nuestros negocios".

Acuña también consideró que "Asturias cuenta con talento, con industria, con capacidad emprendedora y con vocación de futuro. Con la tecnología adecuada, con nuestra tecnología, y con las decisiones adecuadas, podemos competir a nivel global y hacerlo desde aquí sin perder nuestras raíces".

El acto organizado ayer por Telecable se desarrolló en el Palacio de La Riega, en Somió, y contó con una nutrida asistencia, incluyendo entre otras personas a la vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; el director de la oficina económica del Principado, José Sicre, y el director de estrategia digital e inteligencia artificial del Principado, Javier Fernández. En representación del Ayuntamiento de Gijón acudió el concejal de Relaciones Institucionales, Jorge González Palacios. Asimismo, acudieron diversos representantes de asociaciones empresariales y también el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón, Langreo y Carreño, Félix Baragaño. Otro de los representantes destacados de organizaciones empresariales fue el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon), Joel García.

Por la izquierda, Gerardo Blanco, Borja García de la Noceda, Gonzalo Ferrerasm Javier Fernández, Gimena Llamedo, Sandra García, Javier Rojo y Carmen García, con el galardón / Pablo Solares

Telecable concede el Premio AleluIA al Principado por su trayectoria innovadora

El acto de ayer también fue el marco en el que Telecable y Más Orange concedieron el Premio AleluIA en su segunda edición al Principado por su trayectoria innovadora y sostenida en los últimos años. El galardón lo recogió la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Gimena Llamedo, quien puso en valor al equipo de estrategia digital del Principado y apuntó también el «compromiso político claro del Gobierno de Asturias» en materia de digitalización para «simplificar las relaciones de las personas y las empresas con su Gobierno, reducir burocracia», con la digitalización, la automatización y la incorporación de la inteligencia artificial, «y en eso estamos trabajando día a día».

Llamedo recordó que en los últimos años la Administración regional ha puesto en marcha «Mi Principado», se ha aprobado en esta legislatura el marco regulatorio de la inteligencia artificial, «volviendo a ser pioneros», además, de otras iniciativas como la Factoría de Software. «No hablamos en abstracto, hablamos de cambios que ya se empiezan a notar en la vida de la gente; cada vez más asturianos y asturianas resuelven sus gestiones en minutos desde el móvil, sin papeles, sin esperas y ganando tiempo para lo que realmente importa», resaltó