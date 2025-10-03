Génova deja las "manos libres" a Queipo para colaborar con Foro Asturias: "Todo lo que sea unificar el centro-derecha es bueno"

Génova deja "manos libres" al PP asturiano para buscar fórmulas de colaboración con Foro Asturias. Lo indicó este viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado, en la sede regional del partido, acompañado del presidente regional, Álvaro Queipo. "Todo lo que tenga que ver con unificar al centro derecha en Asturias para garantizar el cambio político es bueno y que todo lo que podamos trabajar en esa dirección siempre debe ser estudiado. Desde la cordialidad, desde la idea de construir consensos y creo que es la línea en la que está trabajando Álvaro Queipo y creo que nosotros solo podemos permanecer atentos y a la espera de cómo el Partido Popular de Asturias tiende la mano y es capaz de construir acuerdos que sean beneficiosos no para nuestro partido, que sean beneficiosos para Asturias", señaló el secretario regional.

"El PP de Asturias tiene las manos libres para alcanzar los acuerdos que considere más beneficiosos para Asturias y la dirección nacional del partido avalará lo que aquí se decida. Nosotros no estamos tutelando ningún proceso, sino que alentamos al Partido Popular de Asturias a conseguir la reunificación del centro derecha para ser un partido fuerte, pero no fuerte para ganar elecciones, sino para darle a Asturias el gobierno fuerte que Asturias necesita, para que Asturias deje de perder posiciones, deje de retroceder, deje de tener un gobierno sumiso a Sánchez y al sanchismo y tenga un gobierno que sepa defender los intereses de esta tierra. Por lo tanto, lo que decide el PP de Asturias, la dirección nacional del partido lo entenderá como lo correcto", sentenció Tellado.

Álvaro Queipo justificó el acercamiento que se ha producido en la Junta y los contactos que se mantienen. "Lo que estamos haciendo desde que yo soy presidente del PP de Asturias es construir, y creo que nuestro secretario general lo decía expresamente y tal como es. La responsabilidad del partido es darle una alternativa a esta región ante el peor gobierno de la historia de la democracia, que es el de Adrián Barbón, y por tanto todas las acciones que llevemos a cabo, todas las conversaciones que podamos tener con cualquier agente, sea fuera de Asturias o cualquier otro, siempre van orientados precisamente a construir esa alternativa, que por otro lado los asturianos no nos perdonarían que no construyéramos", indicó.

El acuerdo con el diputado Adrián Pumares de colaboración en el seno de la Junta General, "responde básicamente y exclusivamente a cómo dos fuerzas políticas hermanas que comparten mucho de su forma de ser, de su identidad, de su programa y de su ideario, pueden hacer para poner todo eso en común a disposición de los asturianos, y eso es lo que estamos haciendo, más allá de fórmulas". Añadió que no puede adelantar si es posible profundizar esa colaboración, y en qué sentido, ya que sería hacer "ficción". No obstante, añadió que van "a hacer todo lo posible para que Asturias tenga una alternativa fiable, seria y contundente" para "transformar Asturias, darle un futuro mejor a esta tierra". En ese camino, "necesitamos todos los aliados posibles".