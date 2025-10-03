¿Estamos en guerra?
En materia de opinión (publicada o no) está mal visto ser inconcluyente. Necesitamos certezas, aunque sean falsas. Pero la verdad también tiene sus derechos. ¿Estamos en guerra?. Sí y no, pero más bien lo segundo. Para estar en guerra-guerra faltan muertos propios, y ojalá dure así. En la que cursa en Ucrania, que tanto tiene de civil, los muertos los ponen Ucrania y Rusia (incluye Corea), en proporción tal vez de 1 a 3. La UE, a la que pertenecemos, no pone los muertos, mantiene la guerra por otros medios. En realidad lo hace a las dos partes: a Ucrania entregándole armas y financiación, a Rusia comprándole gas natural y grano de los que Europa carece. ¿Podría hacer otra cosa?. Probablemente no. Sería una canallada, a la larga suicida, dejar a Ucrania a su suerte, y un notable riesgo reducir a 0 las compras de gas a Rusia (como nos pide Trump para vender el suyo). Así son las cosas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
- La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
- El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
- Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal
- Los primeros trenes de Cercanías prometidos a Asturias estarán para ser homologados en 2026: el compromiso de Renfe que respalda el Estado
- Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'
- Queipo hace cambios en la dirección regional del PP y medita replicar en Asturias el 'modelo Feijóo
- El juez deniega a Duro la prórroga del preconcurso y deja a la compañía al borde de la quiebra