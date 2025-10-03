La inviable situación que afrontan los Juzgados de Violencia y que denuncian ahora los funcionarios en Asturias

El Sindicato Profesional de Justicia de la Unión Sindical Obrera de Asturias (SPJ-USO Asturias) ha solicitado por escrito a la Viceconsejería de Justicia, Encarnación Vicente, el refuerzo urgente de medios materiales y personales en los Juzgados y Secciones de Violencia sobre la Mujer, tras haber entrado en vigor la reforma que les obliga a hacerse cargo de todos los delitos sexuales. Tres magistradas de Violencia de Asturias exigieron también esta semana que se dote a los Juzgados de los medios adecuados y advirtieron del colapso de los mismo si no se toman cartas en el asunto.

Para SPJ-USO, la asunción de los delitos contra la libertad sexual o la trata de seres humanos cuando la víctima sea mujer, independientemente de que exista o no relación con la pareja o expareja, pese a que responde al mandato del Convenio de Estambul y busca una justicia más especializada y con perspectiva de género, "puede quedar en papel mojado sin los recursos necesarios para aplicarla".

“El incremento de carga de trabajo es inminente y las plantillas actuales son claramente insuficientes. Si no se refuerzan los juzgados desde este mismo mes de octubre, no sólo no se avanzará en la protección de las mujeres, sino que se generará un efecto contrario al pretendido: más retrasos y más riesgos de revictimización”, indicó Jéssica Ramos, Delegada Sindical de SPJ-USO Asturias.

"En una reunión mantenida con la Viceconsejera de Justicia en el mes de julio, nos informaba a las organizaciones sindicales que, con Fondo del Pacto de Estado de Violencia sobre la Mujer, de más de 500.000 euros, se van a crear nuevos refuerzos, con previsión para el mes de agosto varios juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer, a día de hoy sin estar cubiertos esos refuerzos por personal interino”, añadió Ramos.

SPJ-USO recuerda que el Gobierno central ya aprobó la creación de 50 nuevas plazas judiciales especializadas, pero la mayoría no entrarán en funcionamiento hasta enero de 2026, coincidiendo con la tercera fase de implantación de los Tribunales de Instancia. "Desde SPJ-USO, advertimos que esta situación deja un periodo crítico de tres meses en el que los juzgados tendrán que afrontar un volumen ingente de procedimientos sin contar con medios suficientes. Exigimos a la Viceconsejería de Justicia que, de manera inmediata, dote de refuerzos de personal y medios materiales a los órganos judiciales afectados, así como de cualquier otra medida organizativa que garantice un correcto funcionamiento del servicio público de Justicia en materia de violencia sobre la mujer", finaliza el sindicato.