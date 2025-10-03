Izertis prosigue su expansión con la compra de dos filiales del grupo tecnológico ICA

La tecnológica asturiana Izertis avanza en su estrategia de crecimiento mediante la compra de empresas del sector. Así, la consultora, establecida en Gijón, acaba de firmar la adquisición de Icalia e Icatd, las filiales de transformación digital del Grupo ICA, con sedes en Barcelona y Madrid. La operación supone la incorporación de 150 profesionales a Izertis.

Icalia e Icatd están especializadas en el desarrollo de software, aplicaciones web y móviles, así como en consultoría de transformación digital, digitalización de procesos, integración de sistemas y "data intelligence". Entre sus clientes figuran organismos públicos como la Agencia Tributaria, el Instituto Cervantes, el Museo del Prado o la Junta de Andalucía, además de empresas como Indra, Aon, Bankia, Endesa u Orange, según figura en la web del Grupo ICA. Ambas sociedades ingresaron 10 millones de euros en 2024.

Se trata de la cuarta integración de Izertis en lo que va de año, la primera en España, tras las de las empresas británicas Assured Thought y MBC, y el grupo centroamericano Coderland. La compañía asturiana pretende, con esta estrategia, alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de "ebitda" en 2030.

El CEO de Izertis, Pablo Martín, ha destacado que la adquisición “nos permitirá nuestro crecimiento en un sector clave como es el de la Administración pública, además de suponer un paso importante para reforzar nuestro liderazgo en Madrid y Barcelona".

Por su parte, Juan Rivero, CEO del Grupo ICA, ha señalado que la integración en el proyecto de Izertis “supone dar continuidad a nuestra estrategia de consolidación en un mercado cada vez más especializado, reforzando la oferta de servicios, aumentando la competitividad y dando respuesta a los desafíos de un ámbito clave en la transformación digital de muchas organizaciones”.