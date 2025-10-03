Un Juzgado que sigue oliendo a muerto en Oviedo: nueva queja de la jueza de Vigilancia Penitenciaria

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Asturias, María Elvira Gutiérrez, acaba de presentar una nueva queja por el insoportable olor a cadáver que inunda las estancias de este órgano judicial cada vez que llega un cuerpo al Instituto de Medicina Legal, en La Corredoria, sobre el que se sitúa. Los funcionarios se ven obligados a trabajar con las ventanas abiertas para poder soportar ese olor que amenaza incluso la salud mental de algunos trabajadores.

La Sala de Gobierno del TSJA, reunida el pasado miércoles, tomó conocimiento de las nuevas comunicaciones remitidas por la magistrada sobre la reiteración de malos olores en las dependencias.

La Sala, a la vista de que se trata de un problema de insalubridad de carácter recurrente que viene afectando periódicamente desde hace ya mucho tiempo al entorno de trabajo del Juzgado, y estimando la situación insostenible, acordó comunicar a la Viceconsejería de Justicia que considera absolutamente urgente cambiar a este juzgado de ubicación y transmitirle que la solución no admite demora.

Un problema que empezó hace un decenio

El Juzgado lleva instalado en este edificio del Instituto de Medicina Legal desde que en 2012 abandonó el que ocupaba en la calle Jovellanos. Ya desde un principio se empezaron a notar los olores cadavéricos, lo que provocó las airadas protestas de la magistrada y los funcionarios. El director de Justicia de la época, el llanisco José Luis Villaverde, planteó el traslado del Juzgado a otro lugar, ya en el año 2014. Once años después, sigue en el mismo lugar, sufriendo las emanaciones, que llegan a ser realmente desagradables en algunos momentos.

La Viceconsejería de Justicia sostiene que es consciente del problema y que trata de resolver el asunto, y que está buscando otro emplazamiento para el Juzgado que aborda todo lo relativo a las personas recluidas.

El Plan de Insfraestructuras Judiciales de Asturias prevé una importante inversión de más de dos millones de euros en el Instituto de Medicina Legal para los años 2026-2028, que previsiblemente solventará de forma definitiva los problemas de olores. Entre otras obras, se habilitará una Sala de Grandes Catástrofes.