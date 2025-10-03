Luz verde a una actuación clave para los trenes asturianos: 38 millones de euros

El Ministerio de Transportes de Óscar Puente acaba de dar luz verde a la primera actuación clave en la vía ferroviaria entre Pola de Lena y Oviedo. Transportes ha adjudicado un contrato, por 38,7 millones de euros, para el despliegue de nuevos sistemas de señalización ferroviaria y de última tecnología.

Se trata de los primeros trabajos que forman parte de un proyecto global para renovar la vía en este tramo y también hasta Gijón, algo que queda pendiente.

La actuación está incluida en el plan de cercanías, pero afecta a la alta velocidad, ya que es la vía que conecta Oviedo y Gijón con el AVE través de la Variante. José Antonio Sebastián, comisionado del Corredor Atlántico, aseguró la semana pasada que el proyecto de la renovación de la vía estaría o a finales de este año, o, como tarde, en el primer trimestre de 2026. El contrato que se acaba de adjudicar forma parte de ese lote, pero no es el de la renovación completa. En total, la inversión ronda los 200 millones de euros.

El mismo incluye el despliegue de nuevos enclavamientos (dispositivos informáticos que gestionan en remoto las señales de un tramo de ferrocarril), equipos de detección y protección del tren, señales y el sistema de telecomunicaciones. También incluye la integración de esos equipos en el sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC) para su gestión en remoto y tiempo real desde el Centro de Regulación de Circulación (CRC) de El Berrón.

Paralelamente, está en marcha también la modernización del trazado entre Oviedo y Gijón, de 32 kilómetros, al haber licitado ya la redacción del proyecto para la renovación de la vía, electrificación y otras infraestructuras.

En el tramo Oviedo-Gijón se enmarca la mejora del nudo de Villabona, del que se avanza en su estudio informativo, y la renovación integral de los túneles de Villabona, ya licitada.