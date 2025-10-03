Los médicos asturianos (casi 4.000) están llamados hoy a la huelga: "Se prevé un seguimiento masivo"

La sanidad asturiana sufre hoy, viernes, una huelga de médicos marcada por las discrepancias sobre los servicios mínimos. Los anunciados ayer por la Consejería de Salud fueron calificados de "abusivos" por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). En cambio, la Administración argumentó que se han señalado los necesarios para asegurar "la cobertura mínima del derecho a la salud".

El paro de hoy es de ámbito nacional. En Asturias también lo apoya el Colegio de Médicos y al mismo están convocados cerca de 4.000 facultativos de la sanidad pública y concertada. Los promotores rechazan las propuestas planteadas por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, al considerar que equiparan de manera indebida a médicos y enfermeros en sus respectivas categorías. Exigen que se erradiquen las guardias de larga duración y que todas las horas extraordinarias que realizan a lo largo de su vida redunde en posibilidades de anticipar su jubilación.

Se prevé un "seguimiento masivo"

El SIMPA prevé un "seguimiento masivo" de la huelga. Sus demandas se dirigen al Ministerio de Sanidad, como las del resto de los convocantes, pero añaden otras que apelan a la Consejería de Salud, con la que quieren establecer una negociación como comité de huelga. José Antonio Vidal, secretario general del sindicato, enfatizó que el elenco de reivindicaciones es "muy amplio", al sumar las autonómicas a las nacionales. De una manera u otra, "afectan a todos los facultativos, con independencia de su edad, lugar de trabajo y circunstancias".

El SIMPA estima que lo más relevante de la plataforma reivindicativa a nivel nacional es lo referido a la clasificación profesional, al cómputo de jornada para la jubilación, a la reforma de la jornada laboral y al sistema de guardias de los médicos. "Se pide que la duración máxima de las guardias sea de 12 horas, que el horario semanal tenga un tope de 35 y que a partir de ahí se inicie la jornada extraordinaria voluntaria", señaló Vidal. Hasta que ese modelo sea una realidad, la convocatoria autonómica del SIMPA exige a la Consejería de Salud "un modelo de jornada más flexible, con posibilidad de reordenaciones horarias que faciliten la conciliación, y respeto al máximo de 48 horas semanales".