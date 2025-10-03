Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los médicos asturianos (casi 4.000) están llamados hoy a la huelga: "Se prevé un seguimiento masivo"

Exigen que se erradiquen las guardias de larga duración y que todas las horas extraordinarias que realizan a lo largo de su vida redunde en posibilidades de anticipar su jubilación

Concentración de médicos, en el HUCA, el pasado 13 de junio.

Concentración de médicos, en el HUCA, el pasado 13 de junio. / Fernando Rodríguez

Pablo Álvarez

Pablo Álvarez

Oviedo

La sanidad asturiana sufre hoy, viernes, una huelga de médicos marcada por las discrepancias sobre los servicios mínimos. Los anunciados ayer por la Consejería de Salud fueron calificados de "abusivos" por el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA). En cambio, la Administración argumentó que se han señalado los necesarios para asegurar "la cobertura mínima del derecho a la salud".

El paro de hoy es de ámbito nacional. En Asturias también lo apoya el Colegio de Médicos y al mismo están convocados cerca de 4.000 facultativos de la sanidad pública y concertada. Los promotores rechazan las propuestas planteadas por el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco de las profesiones sanitarias, al considerar que equiparan de manera indebida a médicos y enfermeros en sus respectivas categorías. Exigen que se erradiquen las guardias de larga duración y que todas las horas extraordinarias que realizan a lo largo de su vida redunde en posibilidades de anticipar su jubilación.

Se prevé un "seguimiento masivo"

El SIMPA prevé un "seguimiento masivo" de la huelga. Sus demandas se dirigen al Ministerio de Sanidad, como las del resto de los convocantes, pero añaden otras que apelan a la Consejería de Salud, con la que quieren establecer una negociación como comité de huelga. José Antonio Vidal, secretario general del sindicato, enfatizó que el elenco de reivindicaciones es "muy amplio", al sumar las autonómicas a las nacionales. De una manera u otra, "afectan a todos los facultativos, con independencia de su edad, lugar de trabajo y circunstancias".

Noticias relacionadas y más

El SIMPA estima que lo más relevante de la plataforma reivindicativa a nivel nacional es lo referido a la clasificación profesional, al cómputo de jornada para la jubilación, a la reforma de la jornada laboral y al sistema de guardias de los médicos. "Se pide que la duración máxima de las guardias sea de 12 horas, que el horario semanal tenga un tope de 35 y que a partir de ahí se inicie la jornada extraordinaria voluntaria", señaló Vidal. Hasta que ese modelo sea una realidad, la convocatoria autonómica del SIMPA exige a la Consejería de Salud "un modelo de jornada más flexible, con posibilidad de reordenaciones horarias que faciliten la conciliación, y respeto al máximo de 48 horas semanales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
  2. La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
  3. El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
  4. Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal
  5. Los primeros trenes de Cercanías prometidos a Asturias estarán para ser homologados en 2026: el compromiso de Renfe que respalda el Estado
  6. Estos son los concejos asturianos con mayor renta: cambios en el 'top 3'
  7. Queipo hace cambios en la dirección regional del PP y medita replicar en Asturias el 'modelo Feijóo
  8. El juez deniega a Duro la prórroga del preconcurso y deja a la compañía al borde de la quiebra

La huelga de médicos en Asturias comienza con un seguimiento desigual: paro “masivo” en el HUCA y poca incidencia en la zona rural

La huelga de médicos en Asturias comienza con un seguimiento desigual: paro “masivo” en el HUCA y poca incidencia en la zona rural

Los médicos asturianos (casi 4.000) están llamados hoy a la huelga: "Se prevé un seguimiento masivo"

Los médicos asturianos (casi 4.000) están llamados hoy a la huelga: "Se prevé un seguimiento masivo"

Sandías de lana en las calles de Asturias como apoyo a Palestina: esta la original iniciativa que tendrá lugar este sábado

Sandías de lana en las calles de Asturias como apoyo a Palestina: esta la original iniciativa que tendrá lugar este sábado

Los expertos alertan de que es básica la ciberseguridad para las organizaciones

Los expertos alertan de que es básica la ciberseguridad para las organizaciones

El Principado responde al ministerio de Puente: "El Gobierno no tiene responsabilidad respecto al Huerna, pero puede solucionar el problema"

El Principado responde al ministerio de Puente: "El Gobierno no tiene responsabilidad respecto al Huerna, pero puede solucionar el problema"

El cocinero asturiano Nacho Manzano ya tiene 'Tres Cuchillos' (y eso significa entrar en la élite mundial): "Es un motivo de orgullo para mí, mi equipo y mi familia"

El cocinero asturiano Nacho Manzano ya tiene 'Tres Cuchillos' (y eso significa entrar en la élite mundial): "Es un motivo de orgullo para mí, mi equipo y mi familia"

Luz verde a una actuación clave para los trenes asturianos: 38 millones de euros

Luz verde a una actuación clave para los trenes asturianos: 38 millones de euros

Las claves de la negativa del juez a prorrogar el preconcurso de Duro y el nuevo escenario que se abre

Las claves de la negativa del juez a prorrogar el preconcurso de Duro y el nuevo escenario que se abre
Tracking Pixel Contents