Ovación para la OSPA en Bragança

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) triunfa en sus dos citas musicales dentro del Festival Internacional ClassicFest de Bragança. La formación asturiana (en la foto), bajo la batuta de su director titular, Nuno Coelho, agotó las entradas para sus conciertos y fue ovacionada, al término de las veladas, por el público portugués.

