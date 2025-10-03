Ovación para la OSPA en Bragança
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) triunfa en sus dos citas musicales dentro del Festival Internacional ClassicFest de Bragança. La formación asturiana (en la foto), bajo la batuta de su director titular, Nuno Coelho, agotó las entradas para sus conciertos y fue ovacionada, al término de las veladas, por el público portugués.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni uno ni dos años, más: esto es lo que tardará la justicia europea en pronunciarse sobre la supresión del peaje del Huerna
- El oso, tras los pasos del lobo: colectivos agrarios culpan a la especie (que crece en población) de provocar daños en ganado, colmenas y huertas
- El IBI marca un nuevo récord en Asturias, tras la subida de la factura en estos dos concejos
- La multinacional estadounidense que se divide en dos y genera incertidumbre a sus más de 400 trabajadores en Asturias
- La réplica de Calvo al Ministerio: 'Si la prórroga del peaje del Huerna fue ilegal, no puede tener efectos; la cuestión no es su coste
- ¿Por qué visitará este martes Asturias el expresidente Zapatero? Y no es para reunirse con Barbón
- El calvario de un asturiano que compró un coche deportivo de lujo: tardó dos años en poder matricularlo y ahora el vendedor ha sido condenado
- Lydia Espina logra plaza en el Instituto Adolfo Posada de manera temporal
La avellana reina en Piloña esta semana
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de Piloña