Pacientes comprensivos con los médicos "cansados" y muchos sin notar apenas la huelga: "Cuanta más carga tengan, peor nos pueden atender"

«Lo primero y más importante es la salud, la propia, pero también la de los demás, sobre todo la de los que te tienen que cuidar a ti. Si ellos están bien, nos atenderán mejor», reflexionaba este viernes por la mañana una paciente asturiana en Oviedo mientras dejaba el HUCA acompañada por una familiar de avanzada edad. «Nosotros pudimos pasar la consulta programada, pero hubo gente que no y algo se enfadó... Normal, pero hay que asumirlo», añadió la mujer, que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

Su reflexión puede servir para definir en general el sentir de los asturianos respecto a la huelga de médicos de este viernes en toda España. Los afectados al suspenderse su consulta o no poder hacerla no ocultan su malestar, pero también en su mayoría dicen entender la protesta de los facultativos, que reclaman que en el Estatuo Marco –que ahora revisa el Ministerio de Sanidad, cuya propuesta rechazan– se incluyan mejoras en sus condiciones laborales.

Alfonso Jimena es ovetense y este viernes tenía cita en el centro de salud Paulino Prieto, en la céntrica calle Martínez Marina. El objetivo de su visita era obtener «un papel urgente» de su médico de cabecera, pero la huelga truncó sus planes. «Dicen que no hay médicos y que vuelva el próximo jueves. Tendré que fastidiarme», apuntó en relación a un centro sanitario en el que este viernes solo trabajaron dos de los ocho médicos de la plantilla.

«Tienen toda la razón», zanja convencido Fernando Marqués. «Cuanta más carga de trabajo tenga un médico peor nos pueden atender. Aparte que el tiempo de espera para pasar consulta cada vez es mayor», se quejó en el HUCA. En su líne se pronunció Carlos Zaldumbide: «Normal que protesten por algo justo. Tienen derecho a que les paguen bien. Yo estoy de acuerdo con lo que hacen. Si callas, no consigues lo que quieren. Tantas horas seguidas trabajando, afecta, están cansados».

El sierense Avelino Cabeza ha sufrido personalmente, con casos en su familia, el calvario de esperar más de la cuenta por una consulta. «Tienen toda la razón en protestar. Hay que priorizar casos y en atención primaria no lo hacen porque están saturados», dice.

EN IMÁGENES: La huelga de médicos en Asturias alcanza un seguimiento del 80 por ciento en los hospitales pero no consigue parar la actividad por los servicios mínimos / Fernando Rodríguez / Fernando Rodríguez

En el centro de salud de El Entrego, en San Martín del Rey Aurelio, Mari Paz González tenía cita desde el lunes para ir este viernes a enfermería. «Tenía que poner una inyección y no tuve problema. Me atendieron con total normalidad». Lo mismo le ocurrió a otro vecino de El Entrego, José Manuel Cepedal, con una lesión en una pierna. «Ningún problema», insistió el hombre. «No notamos nada, funciona todo normal», subrayó. Ambos usuarios vieron algún problema, como el de una mujer a la que habían derivado allí desde el Hospital Valle del Nalón. «Le dijeron que no la podían atender y que viniese aquí», detalló Cepedal.

En el centro de salud de La Fresneda, en Siero, que atiende a usuarios de la propia urbanización, además de los de Soto de Llanera y Pruvia, la jornada se desarrolló con total normalidad. José Antonio Soto es usuario y acudió a una cita solicitada con anterioridad. “Personalmente, no me ha influido en absoluto. Mi doctor me ha atendido sin ningún tipo de problema e, incluso, me han dado hora para una nueva cita”. Tanto es así que aseguró que “ni siquiera sabía que había convocada una huelga sanitaria”.

Tampoco Adela Ortín se vio afectada por el parón. “He entrado en consulta en hora y todo perfecto”. La concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, que había solicitado una consulta telefónica, aseguró: "Mi médica me ha llamado a la hora prevista y me ha atendido como siempre”.

En Gijón, el centro de Puerta de la Villa, que atiende a pacientes en el centro de la ciudad, mantuvo los servicios como de costumbre y así lo comentaron algunas de las personas que acudieron por la mañana. "No he venido a consulta, pero tuve que hacer algunas gestiones y no noté nada raro, me atendieron normal", explicaba Enrique Menéndez, que confesó que no sabía nada de la huelga y menos al no notar nada extraño en el funcionamiento habitual del centro de salud.

Sin problemas

En el caso del de Puerta de la Villa, ofrece servicio las 24 horas, siendo un apoyo a otros complejos como el de Laviada que solo abre por la mañana. "Vine a pedir cita y no he tenido ningún problema", mencionaba Begoña Gayol que apoyó a los sanitarios en sus peticiones. "Me parece bien que reclamen mejores horarios y condiciones salariales". Gayol ejemplificó la falta de profesionales en el sector sanitario, señalando que, en alguna ocasión, ha tenido que acudir a otros centros, ya que el suyo no está abierto por la tarde. "Tenemos que ir al de Puerta de la Villa y se suele llenar de gente", mencionó la vecina de Laviada.

La misma tranquilidad de siempre la notó María Alonso, que acudió al centro de Laviada para una consulta rutinaria. "No tuve que esperar más que en otras ocasiones, siempre hay algún retraso, pero hoy ha ido rápido", explicó Alonso que también apoyó a los sanitarios en su protesta. "No son muchos y siempre hay falta de médicos. Si necesitan mejorar las cosas, tienen que salir a la calle, mira los profesores", señaló Alonso.

Repunte de urgencias

Algo que sí se noto a nivel asistencial y que muchos pacientes atribuyeron a la huelga fue un repunte de las consultas urgentes. La cuestión es que muchos pacientes que no pudieron lograr cita por el cauce habitual para este viernes optaron por llamar directamente a urgencias. «Llevo desde el lunes con un buen catarro y hoy necesitaba cita pero me ha resultado imposible. E ir a urgencias imposible pues está todo colapsado», lamentó un vecino de Avilés.