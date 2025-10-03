Políticas de "bata blanca" (por un día) en la huelga de sus colegas: dos diputadas asturianas (de signo contrario) que son médicas se suman a las protestas

Los partidos políticos, no todos los que tienen presencia en el parlamento asturiano, buscaron su cuota de protagonismo en las concentraciones que convocaron los médicos durante su jornada de huelga y en contra del Estatuto Marco que prepara la Ministra de Sanidad, Mónica García.

Hicieron doblete las diputadas Pilar Fernández Pardo (PP) y Sara Álvarez Rouco (Vox), que pisaron el acelerador para estar sobre el mediodía delante del HUCA en Oviedo, donde se concentraron los facultativos convocados por el Sindicato Médico (Simpa) y la Plataforma de Médicos del Sespa, y una hora escasa más tarde delante de las oficinas del Sespa, en el centro de la ciudad. En ésta última movilización solo convocó la plataforma. Y aquí estuvo también Covadonga Tomé, de Somos Asturies y diputada del Grupo Mixto en la Junta.

Pilar Fernández Pardo, a la izquierda, en la protesta del HUCA. / Fernando Rodríguez

Pilar Fernández Pardo –médico de profesión, al igual que Covadonga Tomé– subrayó «el riesgo para los pacientes» que suponen las «jornadas de guardias de 24 horas y el escaso descanso posterior» de los profesionales. La responsable de Sanidad del PP metió el dedo en el ojo al Gobierno regional: «Ya no existen excusas para contratar de manera ilegal a profesionales que no tienen la titulación adecuada. Es absolutamente necesario regular las condiciones laborales y profesionales del colectivo médico con el objetivo de mejorar sus condiciones de trabajo y, de esta manera, evitar la fuga de talento» que afecta a toda España y, de forma particular, a Asturias».

Covadonga Tomé, en la protesta ante el Sespa. / LNE

Solo así, recordó, se podrá mantener «una asistencia sanitaria pública de calidad». Y resaltó que con mejores condiciones se conseguirá que los «profesionales bien formados no tengan que marcharse fuera».

Aviso al Gobierno de Adrián Barbón

Por su parte, Tomé avisó a la Consejería de Salud que «si el Sespa sigue sin atender las reivindicaciones históricas que tenemos en Asturies, la huelga será larga». La parlamentaria, apoyo clave del Gobierno regional (PSOE e IU) para tener mayoría absoluta en la Junta, opina que las reivindicaciones del sector «son justas y favorecen tanto a los y las profesionales como a la ciudadanía». Recordó Tomé que muchas peticiones son «históricas» sobre jornada laboral y conciliación, tiempo de trabajo y jubilación y ordenación salarial.

Es el caso de la sobrecarga asistencial, advierte: «Es urgente racionalizar la jornada a nivel hospitalario en los puntos con sobrecarga crónica y abuso laboral sistemático» así como “limitar las agendas de Primaria, con la revisión y la reorganización de la atención extrahospitalaria urgente; así como la desburocratización de dichas consultas».

El "calvario" de ser médico, según Vox

Por su parte, Sara Álvarez calificó de "insostenible" la situación de los profesionales: "Bajos salarios, plantillas insuficientes para la demanda asistencial, guardias interminables, contratos de mala calidad, compatibilidad con el ejercicio de la medicina privada muy penalizado... El listado de quejas que nos transmitieron los médicos en las concentraciones de hoy y los problemas que nos hacen llegar constantemente han convertido su ejercicio profesional en un calvario".

Avisa la diputada de Vox que "las consecuencias las pagamos todos los asturianos, mientras los responsables de la Consejería de Salud y el gobierno asturiano mantienen unas estructuras de gestión y organizativas erradas que no satisfacen a nadie". Una situación a la que se ha llegado tras "años de políticos inoperantes que se rigen por criterios ideológicos antes que objetivos".

Y concluyó: "Los médicos nos han dejado claro que la sanidad asturiana no puede seguir en manos de burócratas incapaces de resolver los problemas de unos profesionales que no exigen privilegios sino el respeto a sus derechos. Vox apoya sus reivindicaciones y trabajará con ellos para alcanzar soluciones".