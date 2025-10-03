El Principado niega que mediase para el puesto de Graciela Blanco

El director general de Reto Demográfico del Principado, Marcos Niño, compareció ayer a petición del PP en la Junta General para dar explicaciones sobre la contratación de la exconsejera de Bienestar Social Graciela Blanco al frente del Centro de Innovación Territorial (CIT) de Asturias. Niño recalcó que su departamento no participó en el proceso de selección y afirmó que la decisión se adoptó por la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), con la que el Principado firmó un convenio.

Niño recalcó: "Queda claro que desde el Gobierno no se ha llevado a cabo ningún proceso de selección". El PP censura que, de los 100.000 euros que el Principado aporta al CIT, 52.000 se gasten en el salario de la persona seleccionada y que ésta sea la exconsejera Graciela Blanco. Es una "colocación a dedo" del PSOE, según el PP. "Se saca una plaza indefinida para un órgano que, como mucho, tiene una duración prevista de cuatro años. ¿Para qué? ¿Para hacerla funcionaria, para indemnizarla mejor?", manifestó el diputado José Agustín Cuervas-Mons.

La también diputada del PP Gloria García cuestionó por su parte que la exconsejera de Educación, Lydia Espina, haya accedido a una plaza en el Instituto Adolfo Posada: "Nos llama la atención que dimitiese el 2 de junio y dos días después se iniciase el proceso para cubrir la plaza, que ocupaba la viuda de Areces; todo queda en casa", dijo.