El Principado responde al ministerio de Puente: "El Gobierno no tiene responsabilidad respecto al Huerna, pero puede solucionar el problema"

El Principado se revuelve contra las críticas del Ministerio de Óscar Puente, con el que comparte color político (PSOE), a raíz del peaje del Huerna, considerado ilegal por la Comisión Europea.

Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, contestó este jueves en Madrid por primera vez a las valoraciones de Transportes, que calificó de "opinión" su postura, tras decir que la ampliación del peaje fue irregular, basándose en el dictamen de la Comisión Europea, que sostiene claramente esa posición.

El Ministerio critica la prórroga que en el año 2000 realizó el Gobierno de José María Aznar (PP), pero justifica la misma y no se plantea rescatar o bonificar el coste del peaje, lo que le pide el Principado.

De hecho, desde Madrid se critica la dura posición que mantiene ahora el Gobierno regional, que discrepa abiertamente del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es por ello que Transportes acusó a Calvo de "favorecer" el discurso del PP. El titular de Movilidad, en unas declaraciones exclusivas para LA NUEVA ESPAÑA realizadas en Madrid, rechazó la posición del Ministerio de forma tajante.

"He visto los titulares y no sé hacia donde van esas declaraciones. Nosotros, al margen de que tenemos una posición diferente, seguimos colaborando (con el Ministerio). Estoy muy cómodo, con la posición de defensa de Asturias y la histórica de la FSA respecto al peaje. La posición del Gobierno no es una opinión, atiende a razones jurídicas absolutamente contundentes de un dictamen de la Comisión. Entiendo que pueda haber interés, pero no le dedico ni un minuto a esto. El Gobierno ya ha tomado una decisión, que es oponerse al dictamen, y nos toca seguir trabajando con razones, que las tenemos”, aseguró Calvo.

El Consejero realizó estas afirmaciones después de acudir un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que dio una charla sobre industria Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo y comisario de Mercado Interior de la Comisión Europea.

Calvo pudo hablar brevemente con este Comisario en un momento político trascendental para Asturias, ya que es la propia la Comisión Europea la que considera ilegal la prórroga del peaje del Huerna y, concretamente, es en la cartera de Séjourné donde está el expediente de infracción abierto en Bruselas.

Es decir: del Vicepresidente Séjourné depende este procedimiento, al ser el máximo responsable de Mercado Interior de la actual Comisión. El órgano ejecutivo de la Unión Europea, y por tanto Séjourné, ya ha asegurado que la ampliación del peaje fue ilegal, rechazando las justificaciones del Gobierno central, pero el Ejecutivo de Sánchez sigue rechazando esos argumentos comunitarios, que sí considera válidos el Principado, así como empresariado, sindicatos y buena parte de la sociedad civil.

“En Asturias tenemos bien claro, siempre hemos responsabilizado a quien tiene la responsabilidad (se refiere al PP, sobre la ampliación del Huerna). Pero ahora, estamos centrados en solucionar ese problema. Seguramente en el procedimiento se hablará de la responsabilidad del Gobierno de Aznar. Pero decir que no hemos señalado la responsabilidad del PP es fruto de un desconocimiento, no sé quien ha trasladado ese mensaje, pero seguramente el Ministro, no”, destacó Calvo, en referencia a las críticas vertidas desde Transportes.

El Consejero se esforzó en restarle importancia a esta disputa política entre socialistas y aseguró además que en las últimas horas mantuvo contacto "informal" con representantes del Ministerio de Puente. Calvo insistió en que "saben cuál es nuestra posición".

El Consejero, a su vez, le trasladó ayer al Vicepresidente comunitario el "respaldo del Gobierno" sobre el procedimiento abierto, además de destacar "su trabajo riguroso, que concluyó con un dictamen claro, poniendo en evidencia ese proceso de privatización (de la concesionaria) y que será el fundamento de todo el trabajo que tenemos que desarrollar". Séjourné tiene conocimiento sobre la actualidad asturiana y conoce personalmente al presidente Adrián Barbón, con quien estuvo reunido a principios de años en Estrasburgo.

Además, Calvo indicó que el Principado, al margen del procedimiento abierto en Europa, valora otras herramientas "administrativas y jurídicas", que sería acudir a los tribunales españoles. "Nosotros no podemos esperar por los tiempos de Europa y estamos ante una gran oportunidad de corregir un agravio histórico. Hay oportunidad para actuar desde aquí y lo vamos a hacer".

A su vez, insistió en pedir al Gobierno la bonificación del coste del peaje al usuario mientras se resuelve el procedimiento. Lo hizo con esta frase. "Si estamos todos de acuerdo en que hay que reprochar, criticar y restablecer una prórroga injusta lo que puede hacer el Gobierno, que no tiene responsabilidad, pero si puede solucionarla (la ampliación), es hacer una bonificación a través de los presupuestos". Ssobre la dificultad del actual Ejecutivo para sacar adelante unos nuevos presupuestos debido a la debilidad parlametnario, Calvo aseguró que "primero, que se planté la bonificación. La solución sería en unos presupuestos, aunque hay otros mecanismos, pero la fórmula sencilla serían los presupuestos”, destacó.