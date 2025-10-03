El PSOE asturiano acusa al PP de usar el peaje del Huerna "para dividir" y le exige que pida perdón por la prórroga

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y diputado autonómico, Luis Ramón Fernández Huerga, ha acusado al Partido Popular de “querer dividir” a los asturianos con la iniciativa registrada en el Congreso para reclamar la supresión del peaje del Huerna en vez de responder a los intereses de Asturias.

Según el dirigente socialista, la propuesta popular “no responde a la defensa de los intereses de Asturias, sino a una estrategia partidista” con el objetivo de poner en una situación incómoda a los parlamentarios asturianos del PSOE en el Congreso.

Ha pedido además que Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, "convoque a participar en la movilización del día 17 de octubre" y se ponga "al lado del Presidente, del Gobierno, los empresarios y los sindicatos" con el objetivo de "hacer unidad y no provocar lo contrario".

Huerga ha afirmado que “antes de presentar ninguna iniciativa, lo que debería hacer el Partido Popular es pedir perdón por la prórroga de 26 años que aprobó el Gobierno de Aznar y que condena a los asturianos y a las asturianas a seguir pagando este peaje”. En su opinión, los populares intentan ahora apropiarse de una causa común en la que, según subrayó, “siempre han estado en contra”. De hecho, expresó su confianza en que la iniciativa parlamentaria del PP esté encabezada por esa "petición de perdón".

En todo caso, Huerga no quiso pronunciarse sobre la posición que tomará el PSOE ante esa iniciativa, que reclama la supresión inmediata del peaje en el Huerna y en la autopista gallega AP-9. La Comisión Europea dice respecto a ambas que la ampliación de la concesión fue irregular.

El dirigente socialista ha recalcado que “la posición del Gobierno de Asturias es coherente y es la que ha defendido siempre: la eliminación del peaje del Huerna”. Aseguró que se trata de una postura respaldada por la “unidad y el consenso tanto de los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado como de la sociedad civil”. En concreto, refirió que desde el año 2000 se han votado diez iniciativas todas ellas a favor de la supresión del peaje.

Respecto al peaje del Huerna, ha insistido en que "el PP y Foro no tienen ninguna credibilidad", ya que la concesión se prorrogó "con los aplausos del PP de Asturias, defendiéndolo como la mejor opción en aquel momento".

"La posición que se quiere marcar desde Asturias es que ese es un peaje ilegal y buscamos una voz única de todos los asturianos y asturianas exigiendo que algo injusto no continúe", ha insistido Fernández Huerga.

Sobre la actitud de los dirigentes populares, el dirigente socialista ha afirmado que “el PP asturiano es el más mimetizado con Vox de toda España”. Y ha acusado al secretario general del PP, Miguel Tellado, que esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa, de intentar "trasladar a Asturias la política tóxica" y actuar como "altavoz de Vox".

"En Asturias queremos que la política se base en el diálogo y el acuerdo; en otros sitios estamos acostumbrados a ver al PP y Vox de la mano", ha señalado.

El dirigente socialista ha insistido, no obstante, en que el mensaje de la FSA es inequívoco: “El Principado tiene una posición muy clara en defensa de los intereses de Asturias y pasa por la supresión necesaria de un peaje injusto, ilegal y unilateral prorrogado por el PP, incapaz de asumir su responsabilidad exclusiva en este asunto”.

También ha pedido al PP que se sume a la manifestación convocada para este domingo en Gijón para reclamar "que se pare el genocidio en Gaza". Y ha destacado que "en algunas comunidades, como Galicia, Aragón, Extremadura o Andalucía", el PP se ha sumado a esa reclamación.

"En Asturias, Queipo no se aparta ni un milímetro del camino que le marca su padrino, Miguel Tellado", ha apuntado Huerga, para recalcar que es "el camino que marca Génova".