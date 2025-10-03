Tres hidroeléctricas de bombeo optan al nudo eléctrico de Narcea, estos son los proyectos

Tres proyectos de central hidroléctrica reversible de bombeo optan a los 354 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red eléctrica en el nudo de transición justa de Narcea, en Tineo. A los proyectos de la multinacional EDP y de la empresa andaluza Magtel para el embalse de La Barca se suma el del grupo leonés Lamelas Viloria para la antigua mina de Buseiro.

El Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, sacó a concurso el nudo eléctrico de Narcea para otorgar derechos de acceso a la red eléctrica a proyectos de generación renovable y almacenamiento que contribuyan a impulsar la actividad económica y el empleo en las zonas donde cerraron centrales térmicas de carbón. En el caso del nudo de Narcea, la capacidad de acceso se liberó con motivo del cierre de la central térmica de Naturgy en Soto de la Barca, en Tineo.

El Instituto para la Transición Justa recibió tres solicitudes para participar en el concurso del nudo de Narcea y todas ellas han sido admitidas tras examinarse y verificarse la documentación administrativa.

La multinacional portuguesa EDP, la compañía eléctrica con más peso en Asturias, y la empresa cordobesa Magtel ya habían anunciado su intención de presentarse al concurso del nudo de Narcea con dos proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles de bombeo en el embalse de La Barca, en Tineo. En ambos proyectos se construiría un depósito superior sobre el actual embalse (una presa en el caso del proyecto de EDP y una balsa en el de Magtel) para crear un circuito en el que se podría bombear agua desde el depósito inferior al superior en las horas valle (cuando la electricidad es más barata) y dejarla caer por gravedad para turbinar en la horas punta. Estas instalaciones permitirían, además de generar electricidad, almacenar energía para dar apoyo a otras energías renovables intermitentes como la eólica o la solar.

El tercer proyecto que opta al nudo es el que maneja el grupo leonés Lamelas Viloria –con origen en el sector minero del carbón– para instalar otra central hidroeléctrica de bombeo en la antigua mina de Buseiro, en Tineo, actualmente en fase de restauración con fondos públicos. El proyecto prevé la construcción de dos balsas que se alimentarían con agua de drenaje de las minas abandonadas.

El concurso del nudo de transición justa de Narcea se encuentra ahora en fase de evaluación de las propuestas técnicas, sociales y económicas de los tres proyectos. Judith Carreras, directora del Instituto para la Transición Justa, señaló que el concurso se resolverá "en el primer trimestre de 2026".