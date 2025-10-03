"No es vocación, es explotación": el grito de los médicos asturianos en huelga para mejorar sus condiciones laborales

«Mónica, escucha, estamos en lucha». «El Estatuto Marco me lo paso por el arco». «No es vocación, es explotación». «Llevo 20 horas sin dormir, ¿te atiendo?». Son parte de los menajes –hubo muchos más– que se pudieron ver este viernes en las pancartas de los médicos asturianos y que resumen los motivos de su movilización junto a los del resto del país. Hubo concentraciones ante hospitales y centros de salud, muy ruidosas con pitos y bocinas en Oviedo, donde también se trasladó la protesta a la plaza del Carbayón, frente a las oficinas del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Concentración ante el HUCA. / Fernando RodrÃ­guez

El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica Rodríguez encendió la mecha al poner sobre la mesa una propuesta de reforma del Estatuto Marco que, en líneas generales, rechazan los facultativos porque no responde a sus demandas ni mejora nada su situación laboral. La sobrecarga de trabajo es la principal queja de unos profesionales cuya movilización cuenta con el beneplácito en general de sus pacientes, que creen que «tienen toda la razón» para quejarse de un «cansancio acumulado» que repercute en la atención que reciben en las consultas. Hubo, por supuesto, enfados momentáneos por no poder ver al médico y tener que dar la vuelta con una consulta programada.

Batalla de cifras

El Sindicato Médico del Principado de Asturias (SIMPA) y la plataforma Médicos del Sespa lideraron la huelga en el Principado y como era de esperar la primera batalla estuvo en las cifras, pues el seguimiento, según los datos de la Consejería de Salud, fue infinitamente mucho menor que el que cifraron los facultativos. La primera aseguró que de los 3.926 profesionales que hay en Asturias participaron en el paro un total de 722 personas lo que supone un 18,39 % del total.No facilitó Salud información acerca de la afectación a las consultas programadas o posibles intervenciones que hayan tenido que ser aplazadas.

Por contra, para el SIMPA y la plataforma el resultado de la huelga tuvo un «éxito importante» y aseguran que en los hospitales la media del apoyo ha rondado el 80%; y del 75% en atención primaria. No obstante, tanto José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, como Rubén Díaz, portavoz de la plataforma, advirtieron como ya hicieron días atrás de los servicios mínimos «abusivos» fijados por el Gobierno del Principado, lo que ha impedido a muchos médicos secundar el paro, sobre todo, en los centros de salud y consultorios de las zonas rurales con efectivos limitados.

Protesta de la plataforma ante el Sespa, en Oviedo. / M. R.

«Los médicos asturianos estamos hartos y hemos dicho basta», destacó José Antonio Vidal ante las puertas del HUCA, en Oviedo, donde se concentraron decenas de huelguistas. Vidal desveló que en la consejería han convocado ya al comité de huelga a una reunión la próxima semana para fijar los servicios mínimos de futuras huelgas. En su opinión esto demuestra la «preocupación» que hay.

«La Ministra igual puede soportarla metida en su burbuja de cristal, pero las comunidades autónomas no. Con el éxito de la convocatoria la administración tendrá que mover ficha», señaló el secretario del SIMPA, quien habló de seguimientos de hasta el 100 por cien en hospitales como el San Agustín de Avilés o el gijonés de Cabueñes. «Tres cuartas partes de los médicos asturianos han ido a la huelga», se felicitó.

EN IMÁGENES: La huelga de médicos en Asturias alcanza un seguimiento del 80 por ciento en los hospitales pero no consigue parar la actividad por los servicios mínimos / Fernando Rodríguez / Fernando Rodríguez

Rubén Díaz habló ante las oficinas del Sespa, en el centro de Oviedo. La plataforma quiso desmarcarse del SIMPA y llevar la protesta ante los despachos del Principado «para que no solo llegue a los directores de hospitales y centros de salud, sino también a los servicios centrales de la administración». El portavoz de la plataforma habló de «jornadas laborales infinitas, guardias obligatorias y que no computan en la cotización» como principales quejas. «El Estatuto Marco no recoge ninguna mejora en nuestras condiciones», describió Díaz. «La sobrecarga asistencial no se sostiene, hay médicos con 50 pacientes por agenda, cinco minutos como mucho para cada uno... Lo que pedimos es que se reorganice el trabajo para mejorar el cuidado a la población», insistió.

En la misma línea se pronunció Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias, estuvo presente en la concentración delante del HUCA y se felicitó también por el «apoyo masivo» a la huelga tanto en Asturias como en el resto de España. «Esto no es un problema sindical como se quiere hacer ver, de unos médicos que quieren trabajar menos y ganar más. No. Esto es más profundo. La Ministra tiene que ver este apoyo masivo y hacer caso a lo que se pide», reseñó Antuña. El presidente del colegio asturiano rechazó el intento de «enfrentar» estamentos sanitarios, ya que una queja de los médicos es que el futuro estatuo les equipare a enfermería, y exigen que se recompense con más salario el plus de cualificación y responsabilidad que aporta un facultativo. «Mucha gente está interesada en convertir esto en un conflicto interno. Todos los pacientes tienen claro el papel que juega un médico y sentimos ese reconocimiento social, ahora solo queremos que se vea reflejado en las normas», añadió.