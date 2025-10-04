Agenda: qué hacer en Asturias el domingo 5 de octubre de 2025

Oviedo

Pincho solidario

El atrio de la iglesia de Santo Domingo acoge a las 12.00 horas la iniciativa «Pincho solidario», una actividad organizada por la cofradía del Nazareno, que consiste en la venta de pinchos de tortilla y bebida por cinco euros con el fin de recaudar fondos para la cáritas parroquial y la obra social realizada por un grupo de misioneros en Cuba. La iniciativa se alargará hasta las 14.00 horas.

Folclore en la calle

El grupo de baile tradicional «Xeitu» y la asociación folclórica «La Hedra» protagonizan la jornada del programa municipal «Folclore en la calle» con actuaciones entre las 11.30 y las 14.30 horas por el centro y el casco histórico.

Exposición sobre Chillida

La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. A las 12.30 horas abrirá al público en general, que podrá visitarla hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

Hasta el 28 de septiembre puede visitarse la exposición sobre diseño gráfico «Gráfica Pura», a cargo de José Santamarina. Además, se puede visitar su exposición permanente. La Pinacoteca abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano

Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Teatro Jovellanos

Se celebra a las 12.00 horas la XXXV Gala de la Canción Asturiana, presentada por Julio César Baragaño y Esther Fonseca. La entrada es libre hasta completar aforo.

Danza Xixón

En los Jardínes del Náutico a las 19.30 horas, Jessica Castellón y Boris Orihuela presentan «Cuentas Corrientes». En caso de lluvia el espectáculo se trasladará a la Escuela de Comercio. En el Antiguo Instituto a las 20.30 horas, Àngel Duran ofrece la obra «Cowards», con entradas a tres euros para público general y 1,50 euros para menores de 31 años.

Agrupación Artística Gijonesa

A las 13.30 horas, en su sede de Severo Ochoa, la asociación acoge el concierto de Pepo K-libre. A las 19.00 horas será turno para Vane y Berto.

Jardín Botánico Atlántico

Encuentro de Voluntariado con dos jornadas de acceso y actividades gratuitas con una oferta divulgativa, lúdica y cultural en la que participan 20 organizaciones de voluntariado. El horario es de 10.00 a 18.30 horas.

Antiguo Instituto

Hasta el 15 de octubre se podrá visitar la exposición del «XXII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial» de Incuna. Los horarios son de lunes a sábado de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos de 12.00 a 14.00 horas.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra «Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad», de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 5 de octubre se podrá visitar una exposición de la Colección de Arte del Banco Sabadell. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Evaristo Valle

Se puede visitar la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 18 de octubre se podrá visitar la exposición «La vida romántica», de Juana García-Pozuelo. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

La exposición «Ver/Sentir/Habitar», de Lisardo Menéndez y Tadanori Yamaguchi estará activa hasta el 28 de octubre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición «Asturias y Transilvania hermanadas», muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Día mundial de las aves

La Autoridad Portuaria de Avilés colabora, un año más, con la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias a través de actividades vinculadas al Aula del Monumento Natural de Zeluán llevadas a cabo por el Grupo Naturalista Mavea. En esta ocasión, se celebrará una jornada de puertas abiertas en el Aula de la Naturaleza de Zeluán y observación de aves en la ensenada de Llodero en horario de 11.30 a 14.00 horas.

Aviles Acción Film Festival: encuentro con Julio Medem

En la Casa de Cultura, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la proyección, dentro de la sección Off de: «La valla», «Buffet Paraíso», «Azkena»,_«One-Way Cycle» y «Kapitan» A las 18.15 hora tendrá lugar un ecuentro con Julio Medem. Le seguirá, a las 20.00 horas, la proyección del largometraje «El árbol de la sangre», dirigida por Medem, con la interpretación de Álvaro Cervantes y Ursula Corberó. Como despedida a la jornada, a las 22.00 horas, habrá un homenaje a Charlie Chaplin, en la plaza Alfonso VI, con la proyección de la película «La quimera del oro» (1925).

Aprende a patinar en Avilés

El patio del Colegio del Quirinal acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

«Asturies, con Palestina» en sendas exposiciones

Las exposiciones fotográficas «Asturies con Palestina» y «Cisjordania resiste», de Daniela Cohen y Mauricio Morales, se pueden visitar hasta el 13 de octubre;_la primera, en el Centro de las Mujeres y la segunda, en el Centro de Servicios Universitarios.

Colita y las palomas de Ricardo Cases en el Niemeyer

El Centro Niemeyer acoge la exposición, gratuita y abierta al público, «Paloma al aire», del fotógrafo Ricardo Cases, que podrá visitarse en la plaza del Centro Niemeyer hasta el 13 de octubre, todos los días de 8.00 a 00.00 horas. Se trata de una mirada única a una de las tradiciones más singulares del Levante español: la colombicultura deportiva. Además, permanece abierta desde esta semana la exposición «Colita. Arte y parte», de la fotógrafa catalana Colita. Se podrá visitar en la sala de Fotografíahasta el 11 de enero.

Cuencas

Presura, la Feria para la repoblación de la España Rural en San Martín

El pozo Sotón de San Martín del Rey Aurelio acoge este fin de semana la celebración de Presura, la Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural. El recinto se abre a las 9.30, hay medio centenar de expositores con todo tipo de proyectos. A las 10.35 se celebrará la mesa redonda «Economía social para el rural del siglo XXI», a las 11.30, la charla «Retornadas del siglo XXI» y desde las 12.35, los diálogos de clausura con Carlos Martínez, alcalde de Soria, y Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico.

Feria del turismo minero, Fetumi, en el pozo Sotón

El pozo Sotón de San Martín acoge este sábado y domingo la Feria de Turismo Minero, que coincide con la Feria Presura. Abrirá a las 11.00 con un mercado agroalimentario, el «Economato gourmet». A las 12.00 habrá un «showcooking» del cocinero Marcos Cienfuegos. A las 12.30 habrá una visita al museo, y a las 14.00, concierto vermú con Vicente Díaz. La feria durará hasta las 17.00.

Feria Internacional del Coleccionismo en Mieres

Este fin de semana se celebra la 14.ª Feria Internacional del Coleccionismo de Mieres. Contará con 112 puestos de venta de todo tipo de productos, enseres, juguetes, libros o discos. También cuenta con distintas exposiciones y proyecciones cinematográficas. La entrada al ferial de Santullano, donde se celebra la feria, vale 3 euros. El horario este domingo es de 11.00 a 20.30.

Fiestas de Langreo Centro

El barrio de Langreo Centro celebra sus fiestas. De 12.00 a 14.00 se repartirá el «bollu». A las 12.30, concierto de la bandina tradicional de «Los gaiteros del carbón». A las 13.30, vermú con música de «Bindy Bazaar», y a las 15.00 horas, corderada popular. A las 17.15 vuelve la música con el grupo «Ruma», a las 18.30 habrá holi party y cañón de espuma y desde las 21.30 horas, lanzamiento de farolillos biodegradables.

Argayu Fest en Campo de Caso

Campo de Caso acoge este fin de semana la celebración del festival musical y cultural Argayu Fest. Este domingo hay actividad por la mañana: a las 13.00, «Cóndor y Urogallo», a continuación «Blues & Decker» y finalmente, nueva sesión con «Cóndor y Urogallo».

Fiestas de La Serondaya en Cenera

La localidad mierense de Cenera celebra sus fiestas de La Serondaya. A las 13.00 habrá sesión vermú con la Banda de Gaites de Mieres. Después, sobre las 15.00, se iniciará la comida de hermandad para los socios.

Canción asturiana en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres alberga hoy, a las 12.00, la semifinal del concurso de asturianada Obdulia Álvarez, «La Busdonga». La entrada es libre.

Centro

Fiestas de San Miguel y el Rosario en Tazones (Villaviciosa)

La localidad marinera de Tazones está en fiestas dedicadas a San Miguel y Nuestra Señora del Rosario. El programa dominical incluye alborada a las 12.00 horas con banda de gaitas y misa a las 13.00 horas cantada por el coro «Voces de Cimadevilla». Se espera, con motivo de la festividad, gran afluencia de público a la localidad.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo «La Ponte-Ecomuséu» organiza la salida «Las minas de Castañeo del Monte» a las 11.00 horas, el itinerario interpretativo «Viaje a los orígenes del Arte», con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones «Villa ya mercáu»; «Historia de la fotografía», de Corsino Fernández, y «Acordeones», de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

El Centro de Escultura (Museo Antón), en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Último día de la Folixa de la Sidra en Ribadesella

La localidad de Ribadesella viene organizando desde el viernes una nueva edición de la Folixa de la Sidra, que hoy concluye. El programa incluye la final a partir de las 12.30 horas del IX Concursu de Sidre Caseru; posteriormente, la prueba popular de todos los palos desidra participantes y un conciertu de «La Xarangana». Ya por último, a las 17.30 horas, XXXII Campeonato oficial de escanciadores en el Campo les Rolles.

Espacio Joven en Llanes

Llanes ofrece el denominado su Programa de Ocio Alternativo Juvenil, en el paseo de las Marismas. La programación incluye actividades para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años durante los fines de semana de todo el año. El horario para hoy domingo es de 18 a 20 horas. El horario de cierre puede prorrogarse puntualmente ante actividades o celebraciones extraordinarias o especiales, informa la organización.

Mercado en Cangas de Onís

Cangas de Onís celebra cada domingo su mercado semanal en las inmediaciones de la plaza y de la iglesia parroquial, en el que, entre otras ofertas, se pueden encontrar productos procedentes de las huertas y de las explotaciones ganaderas de la comarca.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Occidente

Fiesta en honor a la Virgen de Belén en La Montaña (Valdés)

La jornada festiva comienza a las 12.30 con una misa en la que cantaerá el grupo «Muyeres de la montaña»; la procesión posterior contará con la animación musical del grupo de gaitas «La reina del truébano». En la sesión vermú actuará el grupo «Ideas» y a continuación se celebrará la tradicional comida popular en el campo de Belén. Por la tarde, baile fin de fiesta con «Ideas» y el grupo «D’Cano».

Mercado de artesanía en Pola de Allande

El parque El Toral en Pola de Allande se transforma cada primer domingo de mes (por la mañana) en un mercado de artesanía. Este evento no solo ofrece una amplia variedad de productos que van desde regalos únicos hasta decoración exquisita, sino que también es un espacio donde convergen el coleccionismo, la creatividad artística y el espíritu hogareño. Desde piezas de arte hasta objetos personalizados con cuidado y destreza artesanal, el mercado es un festín para los sentidos y un paraíso para los amantes del arte y la artesanía.

Covas da Andía (La Caridad)

Declaradas monumento natural, se sitúan en un valle resguardado, de roca caliza, donde hubo una explotación aurífera de época romana (siglos I y II después de Cristo). Solo se permiten visitas guiadas previa reserva llamando al teléfono 619368169, sábados y domingos, a las 12.00 y a las 16.00 horas.