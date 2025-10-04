Cronología del peaje del Huerna: la lista completa de las veces que el Principado le pidió al Gobierno su eliminación

No fueron una, ni dos, ni tres veces las ocasiones en las que el parlamento asturiano respaldó, por mayoría o de manera unánime una reclamación para que se liberase el peaje del Huerna. La lista de proposiciones no de ley presentadas y aprobadas, declaraciones institucionales o propuestas de resolución suma una docena de acciones en las que se exigía al Gobierno central que anulase la prórroga de la concesión o que tomase medidas encaminadas a la supresión del peaje.

La espita la abrió el grupo de URAS (Unión Renovadora Asturiana), el partido escindido del PP y que lideraba el expresidente Sergio Marqués, fruto de la crisis institucional de los populares por el enfrentamiento de su gobierno en Asturias contra el entonces ministro Francisco Álvarez Cascos. En febrero de 2000, ya aquella proposición no de ley recalcaba la "discriminación" que suponía para Asturias que se terminasen concesiones en Cataluña y no en el Principado. Aquel debate, ya recordaba que en 1998 se había reclamado un estudio para la paulatina supresión del peaje. El PP votó en contra porque entendía que era "más justo" que quien usase la autovía la pagase, según el diputado Manuel García Santoveña.

Ya entonces los portavoces del PSOE (Fernando Lastra) y de IU (Gaspar Llamazares) abundaban en argumentos similares a los ahora expuestos por el Gobierno del Principado para reclamar la paulatina supresión del peaje. El PSOE volvió a presentar y sacar adelante una proposición no de ley al respecto en junio de 2001.

Cuatro años después, en octubre de 2005, el grupo parlamentario de IU-Bloque por Asturies presentó también una proposición instando a la supresión, que volvió a reiterar al año siguiente, en 2006, también logrando el respaldo mayoritario.

En marzo de 2018, el PSOE volvió a la carga contra el peaje con una proposición no de ley, bajo el gobierno de Rajoy, y en octubre de ese mismo año, con Pedro Sánchez en la Moncloa, votó a favor de la supresión en una declaración institucional, impulsada por Podemos. En aquella ocasión se cuestionaba que las comunidades autónomas de Asturias y Castilla y León costeasen bonificaciones a los usuarios. Aquella declaración se aprobó por unanimidad, con el respaldo del PP y de Foro Asturias, en aquel entonces controlado por Francisco Álvarez-Cascos.

Nuevamente se produjo otra declaración firme en 2024, esta vez con una proposición no de ley presentada por Foro Asturias, que también concitó unanimidad.

En el debate de orientación política de 2004 se apoyó una resolución a favor de suprimir el peaje presentada por Covadonga Tomé, del grupo mixto.

En el debate de este mismo año presentaron propuestas de resolución todos los partidos, salvo Vox. Las hubo de la izquierda (PSOE, Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé), por el propio PP y otra presentada por Foro Asturias. La posición del parlamento asturiano contra el peaje no es nueva; tampoco ha sido discreta.

El Principado sube tono: "Si es ilegal, se debe anular; no hay más discusión"

El gobierno asturiano no ha retrocedido en la contundencia de sus argumentos para exigir al Ministerio de Transportes la supresión del peaje del Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, aseguró ayer que "si la prórroga (del peaje del Huerna) fue ilegal, tiene que ser nula" y añadió que "no hay nada que discutir" porque "si algo es ilegal hay que actuar en consecuencia". "La justificación del coste de la operación no cabe; lo que hay es que solucionarlo", dijo Calvo, en referencia a las palabras del secretario de Estado de infraestructuras, Antonio Santano, quien argumentaba que un rescate del peaje tendría un coste "milmillonario". Calvo reconoció en una entrevista en TPA que hay un "desacuerdo político" sobre el asunto con el Gobierno central. Y restó valor a las declaraciones de fuentes del Ministerio recogidas en LA NUEVA ESPAÑA en las que se afirmaba que el gobierno asturiano daba "alas al PP" al estar a favor de la supresión del peaje. "En la política asturiana las cosas son más sencillas; la gente sabe lo que opinamos, no necesitamos mensajes a través de fuentes anónimas", recalcó Calvo.