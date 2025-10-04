Cumbre en Avilés de las unidades que coordinan en todo el país la lucha contra violencia machista, con presencia de la ministra Redondo

El Centro Niemeyer de Avilés acoge este martes y este miércoles el Congreso Anual de las Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y las Unidades de Violencia sobre la Mujer. Se trata de unidades que coordinan a nivel regional todos los esfuerzos contra la violencia sobre la mujer, identificando, por ejemplo, los perfiles de mayor vulnerabilidad y realizando un seguimiento individualizado de los casos de violencia de género.

El Congreso, que está organizado por la Delegación del Gobierno, a través de su Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, contará con la presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que asistirá el martes día 7 a la apertura institucional junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza; y la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, Miryam Álvarez Páez.

La secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro, participará el miércoles en el cierre de las jornadas, a las que también acudirán la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, Gimena Llamedo; y la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Vanesa Fernández.

Este encuentro técnico reunirá a cerca de 80 participantes de todo el país entre representantes institucionales y responsables de unidades especializadas, configurándose como un espacio clave para reforzar la coordinación, compartir experiencias y definir estrategias comunes en la lucha contra la violencia machista.

Su celebración en Asturias, señala la Delegación del Gobierno, refleja la importancia de la implicación territorial en un desafío que requiere la colaboración de todas las administraciones públicas y de la sociedad en su conjunto.