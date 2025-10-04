Duro Felguera tantea la venta de su filial de operaciones y montajes: la empresa con la que mantiene contactos
La compañía asturiana explora deshacerse de DFOM, que tiene cerca de 300 trabajadores
Duro Felguera explora, como parte del plan de reestructuración financiera con el que aspira a salvar la compañía, la venta de su filial DF Operaciones y Montajes (DFOM) a Serveo, empresa española de servicios de mantenimiento de infraestructuras en sectores como industria, salud o energía. Fuentes conocedoras señalan que se están produciendo conversaciones entre ambas compañías para analizar la posible operación, aunque aún "no hay cerrado ningún acuerdo".
Si bien Duro ya lleva tiempo negociando posibles desinversiones en sus líneas de negocio para oxigenar sus cuentas (en este tramo más reciente de su grave crisis ha conseguido vender la división de Calderería Pesada a Indra por 3,6 millones de euros), ahora tiene que emprender una verdadera carrera contrarreloj para evitar la quiebra, después de que el pasado jueves el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón denegara una cuarta prórroga de su preconcurso de acreedores. La empresa, que celebrará la próxima semana un consejo de administración extraordinario, dispone de plazo hasta el próximo día 31 para solicitar la homologación judicial de su plan de reestructuración. La única alternativa es declararse en concurso de acreedores.
Desde que se presentó el preconcurso en diciembre de 2024, el propósito de los accionistas de control (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) es conservar lo que consideran el corazón del negocio –la ingeniería de proyectos "llave en mano"– y prescindir de otras actividades. En ese contexto tienen lugar los contactos entre Duro y Serveo para una posible venta de DFOM.
Esta filial engloba las actividades de montajes electromecánicos, aislamientos térmicos, criogénicos y acústicos, puesta en marcha, operación y mantenimiento de centrales de generación eléctrica e instalaciones industriales. De momento ha sido la sociedad, dentro del grupo Duro Felguera, más afectada por el expediente de regulación de empleo (ERE) que está aplicando la compañía desde el pasado agosto: de DFOM ya han salido unos 70 trabajadores pertenecientes a varias delegaciones en toda España, lo que deja la plantilla de la filial en aproximadamente 300 trabajadores.
El posible comprador, Serveo, formaba parte del grupo Ferrovial hasta 2022, cuando el fondo de inversión español Portobello adquirió la mayoría del capital. En 2024 se completó la operación con la compra de la participación restante. Como parte de la estrategia de Portobello de revalorizar las compañías en las que invierte, Serveo está explorando oportunidades de crecimiento dentro de su sector. En este contexto se enmarcan las conversaciones con Duro.
"Deseamos que la banca apoye el plan de reestructuración", afirma el Principado
El viceconsejero de Industria del Principado, Juan Carlos Campo, expresó ayer su "deseo" de que "en las próximas semanas se puedan resolver los últimos flecos" de la situación de Duro Felguera después de que el juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón rechazara una cuarta prórroga del preconcurso de acreedores de la empresa, "y que finalmente toda la banca acreedora dé su apoyo al plan de reestructuración para que pueda ser remitido al juzgado".
Campo se manifestó así tras mantener una conversación con el presidente de Duro, Eduardo Espinosa, un día después de la publicación del auto judicial en el que el magistrado Rafael Abril desechó los argumentos de la compañía para extender una vez más el preconcurso. "Ahora se abre un compás de espera durante este mes y deberemos esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos y no aventurar posibles escenarios", indicó Campo.
En la misma línea, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, llamó a la "prudencia" a la hora de analizar el "momento decisivo para la supervivencia" de la empresa, con la que el Gobierno asturiano "mantiene conversaciones constantes", afirmó.
Por su parte, desde CC OO Industria de Asturias instaron a los bancos acreedores –Santander, Sabadell, Abanca y Unicaja– a "demostrar con hechos su compromiso social y su responsabilidad, de la que tanto presumen en sus campañas públicas". El sindicato también apremió a Prodi y Mota-Engil México a "aportar el capital necesario" y a la SEPI a que esta exija a los accionistas mexicanos "una implicación proporcional a la magnitud de la crisis".
