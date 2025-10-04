Jan Stuhler, premio Banco Sabadell, que recibirá en Oviedo: "La inmigración ilegal con trabajos precarios perjudica a la población nativa"

Jan Stuhler (Gotinga, Alemania, 1983), catedrático de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, estará el próximo martes en Asturias por segunda vez en su vida. La primera fue de vacaciones con su esposa, de nacionalidad española y con la que tiene dos hijos. Esta vez, el economista acudirá a Oviedo para recibir el XXIV Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Económica por sus trabajos académicos sobre la pervivencia de la desigualdad a lo largo de las generaciones y el impacto económico de la inmigración. Stuhler ha sido investigador y profesor visitante en centros de prestigio como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés).

-La inmigración es destacada por algunos expertos como la solución al declive demográfico y las vacantes del mercado laboral de España y, en particular, de regiones muy envejecidas como Asturias. ¿Está de acuerdo?

-Sí, pero con matices. Muchos países europeos encaran un declive demográfico, pero el problema es particularmente grave para España. Las bajas tasas de natalidad resultan en una población envejecida, lo que provoca problemas económicos y fiscales, ya que la proporción de trabajadores disminuye mientras aumentan los costos de pensiones y atención médica. La inmigración puede amortiguar este impacto: dado que muchos llegan en edad joven, amplían la fuerza laboral, la base impositiva y el potencial económico del país de acogida. Sin embargo, hay dos advertencias. Primero, la inmigración solo ayudará si los inmigrantes están efectivamente trabajando y contribuyendo a las finanzas públicas. En algunos países de Europa Central y del Norte, la tasa de empleo de los inmigrantes es mucho menor que la de los nativos, por lo que su contribución fiscal es débil. Afortunadamente, España está en mejor posición: muchos grupos de inmigrantes tienen tasas de empleo similares o incluso superiores a las de la población nativa. Segundo, para tener un impacto significativo en las tendencias demográficas, España necesitaría niveles altos y sostenidos de inmigración. Esto elevaría su proporción a niveles altos, lo que podría convertirse en un tema político polarizante por sí mismo.

-Por lo tanto, ¿es la solución?

-La inmigración es una herramienta importante para abordar el problema demográfico, pero no es una solución. Nos ayuda a evitar los peores efectos del cambio demográfico, pero no debemos dejar de buscar otras palancas, incluidas políticas para estabilizar las tasas de natalidad, si bien en este sentido aún no se ha encontrado una senda clara y efectiva.

-De modo general, los inmigrantes están ocupando puestos menos cualificados. ¿Puede esto generar una brecha de desigualdad respecto a la población nativa?

-Sí, sin duda es un gran riesgo, aunque, como he señalado, en España la inmigración tiene unas tasas de empleo relativamente altas. Muchos, no obstante, trabajan por salarios muy bajos, y esto tiende a incrementar la desigualdad respecto a la población de acogida. Además, esa amplia oferta inmigrante también puede contribuir a contener los salarios de empleos poco cualificados a los que también optan los propios españoles, lo cual también puede ser un factor de desigualdad.

-¿Debe incentivarse la inmigración legal de aquellos que muestran voluntad de trabajar?

-Hay muchos argumentos para prevenir la inmigración ilegal, pero uno de ellos tiene que ver estrictamente con el mercado laboral. Mi equipo acaba de publicar un artículo que sostiene que la inmigración es negativa para un mercado laboral si los inmigrantes están dispuestos a trabajar por salarios muy bajos. Y ese es un fenómeno especialmente preocupante en el caso de los inmigrantes ilegales, ya que tienen más dificultades para obtener empleos en regla y optan por aquellos con condiciones muy precarias. Indirectamente, eso es malo para la población nativa, porque cada vez más empresas podrían ofrecer ese tipo de puestos, que ya no serían considerados aceptables o atractivos para los nativos.

-¿Están las clases medias occidentales en riesgo de extinción?

-Las investigaciones del mercado laboral muestran que en muchos de los países desarrollados la desigualdad lleva creciendo bastante tiempo. En Estados Unidos sucede desde los años 80 y en Europa desde un poco más tarde. En España, no obstante, esta tendencia no ha sido tan acusada. Pero la preocupación general está ahí, y los factores son variados: desarrollo tecnológico, comercio globalizado, inmigración... Ese aumento de la desigualdad está debilitando a las clases medias.