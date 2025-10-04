Lo llevaron al quirófano en el HUCA, pero no lo operaron: un paciente denuncia un "engaño" en plena huelga de médicos

«Entiendo que vayan a la huelga, pero no que nos engañen», se queja una mujer residente en La Fresneda (Siero) cuyo marido –que prefiere mantener su anonimato– tenía que haber sido intervenido este pasado viernes en el Hospital Universitario Central de Asturias (Huca) para una fijación en la espalda. El hombre, sexagenerio, lleva año y medio esperando por la operación. Pero esta vez no ha podido ser para desesperación suya y la de su esposa, que relata a LA NUEVA ESPAÑA el mal momento que pasaron en el hospital, al coincidir la intervención, que se aplazó sobre la marcha, el mismo día que la huelga de médicos.

«Nos quisieron hacer ver que se anuló por otra cosa, que no había camas de UCI, pero luego descubrimos que había sido por la huelga», asegura la sierense, quien dice ser comprensiva con la huelga, «pero no con que tapen los problemas y nos engañen».

Ingreso un día antes

Su marido ingresó el jueves a las 5 de la tarde para ser operado al día siguiente, según relata. «A la siete y media de la mañana del viernes prepararon todo para bajarlo a quirófano, yo madrugué para verle antes. Y luego me fui a la sala de espera», explica. Tres horas después salieron a explicarle que faltaban camas y para su gran sorpresa descubrió que su marido no había llegado a ser siquiera operado. «Coincidí con una conocida que iba a operar el brazo y le pasó lo mismo, además de otro caso de una operación de riñón», asegura la mujer.

Su esposo regresó a planta y en la habitación recogió sus cosas para irse a casa. «Y no sabemos ahora qué va a pasar ni cuándo le programarán la operación. No digo que no tengan derecho a movilizarse, pero por favor que nos avisen para no sufrir estas cosas que no son plato de buen gusto», se queja la sierense. «Somos comprensivos, pero no tontos. Nos tocará aguantarnos, pero al menos que nos informen y nos digan la verdad».

Seguimiento

La huelga de médicos, de carácter nacional, logró un éxito rotundo según sus convocantes en Asturias, el Sindicato Médico (Simpa) y la Plataforma de Médicos del Sespa, que hablaron de un apoyo del 80% en los hospitales y del 75 en atención primaria. La Consejería de Salud habló de un 18,3% de seguimiento. Los primeros se quejaron de servicios mínimos «abusivos» que en los centros de salud más pequeños, en zona rural, llevaron a que la totalidad de sus plantillas tuvieran que trabajar.

La queja de los médicos se debe a la propuesta de reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. Según los profesionales, no se incluyen medidas que mejoren sus condiciones laborales. Bajos salarios, plantillas insuficientes para la demanda asistencial, guardias interminables, contratos de mala calidad, compatibilidad con el ejercicio de la medicina privada muy penalizado, entre otras, son las quejas de los médicos.