El hombre que denunció la dinamita de Toro y Trashorras vuelve ante el juez: le pillaron el año pasado con 11 kilos de cocaína y otros tantos de hachís

Del cántabro José Ignacio F. D., "Nayo", se habló mucho hace veinte años, por su relación con los protagonistas de la trama de los explosivos de los atentados del 11 de marzo. Allá por 2001, "Nayo" denunció que el cuñado de José Emilio Suárez Trashorras (condenado a 34.000 años de cárcel por favorecer el explosivo de los atentados), Antonio Toro (condenado a su vez por tráfico de explosivos), disponía de 150 kilos de dinamita y que quería vendérsela a la entonces mortífera ETA.

Las fuerzas de seguridad no pudieron hacer nada con aquel chivatazo y no hallaron rastro de la dinamita. A "Nayo", que estaba incurso, como Toro y Trashorras, en el proceso por la "operación Pípol" (por el hallazgo en un garaje de la calle Eloy Fernández Caravera de Avilés de 86 kilos de hachís, casi tres kilos de cocaína, 16 cartuchos de Goma-2 y 94 detonadores industriales), también se le perdió la pista durante bastantes años, que pasó, según algunos, en algún país del Caribe.

"Nayo", en una foto de la investigación de los atentados del 11-M. / LNE

Terminó regresando en el año 2015 para ser juzgado por la sección octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, donde aceptó una condena de siete años de cárcel, tres por tráfico drogas y cuatro por tráfico de explosivos, así como el pago de una multa de 218.000 euros.

"Nayo" volvió a las andadas y fue detenido en mayo de 2024 en el curso de una investigación de la Guardia Civil, junto al mierense Manuel T. LL. y el gijonés David G. D. Según la Fiscalía, los tres "se dedicaban al menos desde el mes de mayo de 2024 al transporte y posterior distribución de drogas en Asturias de común acuerdo y de forma organizada, con unas funciones bien diferenciadas". Ahora el fiscal pide para "Nayo" una condena de ocho años y medio de cárcel y una multa de 1,1 millones, por tráfico y pertenencia a grupo criminal, la misma pena que se pide para Manuel T. LL., mientras que para David G. D., la fiscal antidroga Ana Méndez reclama tres años y medio de cárcel y 1.800 euros de multa.

La forma de proceder normalmente de ambos consistía en que José Ignacio F. D. obtenía la cocaína en cantidades importantes, kilogramos normalmente, que luego distribuía sus clientes. Manuel T. LL., que era quien se encargaba de guardarlas en lugar seguro disponiendo de la necesaria para venta al menudeo a terceros principalmente en Mieres.

Manuel T. LL. disponía de un trastero en la avenida de Atenas y la calle Bruselas de Oviedo, que ambos acusados utilizaban, como ocurrió el día 16 de mayo de 2024, día en el que accedieron, primero Manuel, a bordo de un Citroen C3, y después "Nayo" en un Volkwagen Passat, diciendo literalmente el primero al segundo: “¿Que te saco, dos?”

De forma semejante el día 21 de mayo de 2024, los acusados accedieron al garaje de la avenida de Atenas con la misma mecánica (idénticos vehículos y orden de acceso) para indicar Manuel: “¿Te lo saco todo?”, diciendo que sí José Ignacio.

Nueve paquetes

En ese momento, una vez Manuel Taboada hizo entrega de una bolsa a José Ignacio, se les interceptó, ocupando 9 paquetes con un kilo de cocaína en cada uno envueltos en papel celofán con el logotipo “Toyota”.

Se solicitó entrada y registro en el domicilio de Manuel Taboada sito en Mieres, en la calle Tablao, así como en una cochera de la calle Martínez de la Vega, lugar frecuentado durante la investigación por Manuel T. LL., además de en el trastero del Edificio Bruselas de Oviedo, localizándose en el primer lugar 7,592 kilos de hachis y 7.790 euros, además de una báscula de cocina y una envasadora al vacío. En la cochera se hallaron 2,797 kgrs de hachís y 722 de cocaína, así como numerosos recortes de plástico para su posterior distribución al menudeo. La cochera era el lugar empleado por Manuel como laboratorio de preparación de la cocaína para su distribución. En ella se ocuparon dos básculas, un rollo de papel trasparente, 147 gramos de ácido bórico, útiles como navajas, mecheros, bolsas… y envoltorios de otras partidas anteriores de drogas.

En el trastero del Edificio Bruselas de Oviedo, detrás de unas baldosas se incautó un kilogramo más de cocaína.

En el vehículo Citroen C3 utilizado por Manuel, se localizaron las llaves de un Ford Fiesta estacionado en el polígono de Vega de Arriba, Mieres, que tenía oculto en el maletero otro paquete de un kilo de cocaína y 7 placas de hachís de 100 gramos cada uno.

En total, los agentes se incautaron de 11,5 kilos de cocaína y otros 11 de hachís, sustancias que hubieran alcanzado un valor en el mercado ilícito de 382.140,28 euros.

Una de las personas a las que José Ignacio vendía cocaína en cantidades relevantes era el investigado David G. D., quien a su vez la distribuía a terceros. Entre otras ocasiones, José Ignacio le facilitó en el mes de diciembre de 2023 al menos 4 cilindros de cocaína. En el registro de su domicilio autorizado por auto de 14 de noviembre de 2024, en Camino los Perales, Gijón, se hallaron pequeñas cantidades de cocaína y hachís, valoradas en poco más de 600 euros, así como otros 5.000 en efectivo.

Tanto "Nayo" como Manuel T. LL. están privados de libertad desde el 23 de mayo de 2024.

Tras la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, ahora toca el turno de presentar sus escritos a las defensas, que corren a cargo de los letrados Guillermo Calvo, Jose Juan Garcia y José Manuel Fernández González.