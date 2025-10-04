"Muchos nervios y resignación ante dos horas de examen por delante". Un total de 5.329 personas se examinan este sábado por la mañana en Oviedo, en el campus universitario de El Cristo, para lograr una de las 484 plazas de auxiliar de enfermería, grupo D, de la Administración del Principado de Asturias. La prueba, correspondiente a las plazas de la Oferta Pública de Empleo de 2022 y 2023, será en turno de acceso libre y de promoción interna, en régimen de personal laboral fijo, según informó el Principado.

Por delante tienen dos horas de examen (120 minutos) repartidas en dos partes: una teórica, con 25 preguntas sobre la Constitución Española y 15 de cultura general, y una práctica en la que tendrán que responder cómo hacer frente a diversos casos que se den con pacientes. Hay diez preguntas adicionales de reserva.

Nervios, por supuesto, y también resignación: más de 5.300 opositores se examinan para auxiliar de enfermería en Asturias / Fernando Rodrí­guez

Las personas convocadas a esta prueba ocupan 57 aulas de las facultades de Economía y Empresa, Biología, Ciencias Jurídico-Sociales, Derecho, Medicina y Química del campus universitario del Cristo. El despliegue del Principado ha llamado la atención en la zona, dado su alcance. Diversos técnicos repartidos por las facultades han ayudado a los opositores a encontrar su aula y la Policía Local de Oviedo ha facilitado el tráfico.

En Asturias hay por delante meses de grandes convocatorias de oposiciones para cubrir y establizar plazas públicas.