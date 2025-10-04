Ni el orbayu puede con el patriotismo en Noreña: un jura de bandera para "cumplir un deseo, con ilusión, emoción y orgullo"

"Siempre tuve mucha ilusión por hacer este homenaje a mi bandera, y estoy muy orgullosa de haberlo podido hacer. Tenía claro que no quería morirme sin cumplir este deseo". Desde Avilés llegó a Noreña Carmen Álvarez, que tiene también un sobrino militar, y transmitió el entusiasmo, orgullo e ilusión de participar en la jura de bandera civil celebrada en Noreña, en la que participaron 250 personas. Fue una de las muchas historias, entre nervios, ilusión y emoción, que se palparon en una mañana especial en la villa Condal, en un día muy asturiano, de orbayu, pero el que se manifestó por todo lo alto el sentimiento patrio. "Siempre lo vi por la tele y tenía esa ilusión de participar alguna vez. Lo hago porque hay que comprometerse, y con la situación actual me parece importante dar un poco este testimonio", resumió Dolores Fuego, vecina de Pola de Siero, instantes antes de rendir honores a la enseña nacional.

Los balcones alrededor del Quiosco de la Música de Noreña lucieron banderas de España y la villa Condal, en un acto solemne y entusiasta, organizado por el Regimiento de Infantería Príncipe n.º 3, con base en el acuartelamiento Cabo Noval, y la Delegación de Defensa en Asturias, en colaboración con el Ayuntamiento de Noreña. Precisamente, la alcaldesa del concejo, Amparo Antuña, fue la primera en jurar la bandera, y se emocionó, con alguna lágrima, en los instantes finales, con la entrega de la corona de laurel ante el monolito de los caídos.

Bandera del regimiento "Príncipe" nº3

El acto, junto al Paseo de Fray Ramón, estuvo presidido por el General Jefe de la Brigada "Galicia VII", Alfonso Pardo de Santayana. Y participaron en el mismo la Escuadra de gastadores del BIP II/3 "Toledo", la Unidad de música militar del MAM, la Bandera del regimiento "Príncipe" nº3 y la Compañía de honores del del BIP II/3 "Toledo".

Jura de bandera civil en Noreña / P. A.

Entre toques de escuadra y de compañía, honores a la autoridad, y lectura de Reales Ordenanzas y efeméride, se llegó al momento más esperado por los asistentes, con la incorporación de la bandera, para su posterior jura por el personal civil. "Me siento muy asturiana, pero me siento española. Ya que ahora sentir los colores de tu país está mal visto, pues que reafirmar mi sentimiento por España y demostrar que la llevo en el corazón", subrayó Lorena Montes, una de las participantes. "Estoy muy emocionado, especialmente viendo al ejército, las catástrofes que hay hoy en día y cómo son gente comprometida y con unos ideales. Y participo, por el sentimiento de una bandera que une muchas sensibilidades, y porque con la crispación que hay hoy en día, es importante visibilizar que es comparable ser asturiano y español", reflexionó a su lado el noreñense Bruno Olay.

Un orgullo para los noreñenses

"Hacerlo en casa es un orgullo", reflejó Emilia Colunga, otra vecina de la villa Condal, que acudió en familia, junto a Emilia Colunga y Llarina Argote. Algo parecido le sucedió al gijonés Alberto Alonso, cuyo hermano es brigada en el Cabo Noval. "Me animó y no pude en otras ocasiones por circunstancias, y aquí con normalidad y naturalidad para afrontar esta experiencia", detalló.

Jesús Manuel Martínez Victoria, coronel jefe del Regimiento de Infantería "Príncipe 3", intervino en la parte final del acto, para agradecer "la ilusión y el esmero del Ayuntamiento de Noreña por hacer esta jornada inolvidable". Y explicó que la jura de bandera civil "supone un compromiso de honor, personal, permanente e ineludible". También ejemplificó algunas de las maneras de trasladar a la vida cotidiana el compromismo de "entregar la vida en defensa de España" al jugar la bandera y las muchas formas de hacerlo sin que sea con la parte estricta y literal de esta definición. "Implica trabajar con honradez, buscando el bien del ciudadano. O dar más de los justo y necesario que exige el puesto que se ocupa por el bien de la sociedad. Así como trabajar con rigor y profesionalidad", detalló.