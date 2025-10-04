Los pensionistas asturianos pueden reservar desde el 6 de octubre los viajes del Imserso y además recuperan el "destino estrella" perdido el año pasado

Una tarifa plana de 50 euros para las pensiones más bajas y viajes con mascotas. Son parte de las novedades del nuevo programa de turismo social del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) que este año celebra su 40.º aniversario. Son un total de 879.213 plazas las que se ofrecen en toda España.

La comercialización de los viajes en Asturias comenzará el próximo lunes. Los usuarios podrán realizar sus reservas desde las nueve de la mañana en las agencias acreditadas y en las páginas web de los operadores del Imserso. El año pasado fueron algo más de 147.000 jubilados asturianos los que se acreditaron para disfrutar de la campaña, una cifra que más o menos se rondará en el nuevo programa.

Natalia Izquierdo y Ana Cristina Fernández (de pie) atienden a José Manuel Moriyón en una agencia de Oviedo, en la campaña del año pasado. / Fernando Rodríguez

Y para todos los que se hayan apuntado en esta ocasión al Imserso y estén pensando dónde irse a descansar hay buenas noticias, después del jarro de agua fría del año pasado: Benidorm, el destino estrella, el más demandado, regresa a la oferta para los asturianos. También vuelve Matalascañas (Huelva), que se cayó en 2024 para disgusto de los pensionistas del Principado. Lo que no cambia es la duración de las estancias, que como mucho serán de 10 días (el año pasado ya se cayeron las de dos semanas). También desde Asturias habrá amplia oferta de viajes culturales y de naturaleza, sobre todo por el interior peninsular, algo que se incluyó hace pocos años y que cada vez cuenta con más demanda.

En principio esa es la previsión, según los datos que manejan las agencias de viajes del Principado, si bien esto es provisional y la lista definitiva se determinará este mismo domingo, horas antes de empezar la comercialización. Por tanto, en el sector aconsejan esperar a la oferta oficial, el lunes, para elegir destino.

Duración

En principio, Benidorm se ofertará a los asturianos para estancias de diez días, en febrero y marzo; y ocho días, noviembre y diciembre. También tendrán los pensionistas del Principado un buen número de localidades costeras para elegir por toda España, además de las siempre deseadas islas Canarias y Baleares. En el primer caso, los viajes a elegir son a partir de marzo y en el segundo, toda la campaña, de octubre a junio, en distintos enclaves.

Desde este mismo lunes los pensionistas preferentes pueden empezar a reservar, mientras que los no preferentes lo harán al día siguiente, el 7 de octubre. Otras novedades del programa 2025/2026 son los suplementos aplicables a partir del segundo viaje y los incrementos en temporada alta. Junto a los asturianos también pueden apuntarse de este lunes los de Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el 8 de octubre será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

En general, por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada. El Imserso destaca que en esta nueva temporada se busca expandir el derecho a un «envejecimiento activo» a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas. De ahí que una de las principales novedades sean las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros, tarifa plana, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades, que «se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social».