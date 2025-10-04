El "plan antipeajes" que preparan Asturias, Galicia y Castilla y León, con el Huerna en el foco: la reunión clave que ya ha tenido lugar

Asturias, Galicia y Castilla y León, las comunidades afectadas por los peajes del Huerna (AP-66) y de la AP-9, considerados ilegales por la Comisión Europea, avanzan en el frente común que preparan para plantar cara a nivel estatal y pedir al Gobierno de Pedro Sánchez el fin de los cobros.

El Ejecutivo central, de momento, sigue en su posición inicial: justificar la ampliación de estos peajes, que en el año 2000 hizo el gobierno popular de José María Aznar, manteniendo de este modo el cobro directo al usuario a expensas del avance del procedimiento abierto en Bruselas, que apunta a acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No parece haber opciones a corto plazo de que el Ministerio de Transportes de Óscar Puente cambie de parecer, aunque en sectores con influencia en el socialismo se apunte a la necesidad de abrir un diálogo, como expresó en LA NUEVA ESPAÑA el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con ascendencia en el Ejecutivo actual.

Mientras el expediente sigue su curso en Europa, las comunidades afectadas intensifican la presión política hacia Madrid en una unión que es políticamente muy compleja, teniendo en cuenta que se trata de dos regiones gobernadas por el PP (Galicia y Castilla y León), y la otra, Asturias, liderada por el PSOE, partido que también regenta el poder a nivel nacional de la mano de Sánchez.

En el asunto de los peajes la posición de los tres gobiernos autonómicos es muy similar. Los Ejecutivos, así como la oposición, consideran que estas infraestructuras ya no deberían existir, o al menos sin cobro para el usuario, al haber sido prorrogados de forma irregular, según Bruselas. De ahí que las tres estén diseñando un documento conjunto en el que se plasme una posición para instar al Gobierno a actuar.

Encuentro clave

Esta semana tuvo lugar un encuentro clave, con una reunión de manera telemática de los consejeros que gestionan las infraestructuras en cada territorio: Alejandro Calvo por parte del Principado, María Martínez Allegue en representación de la Xunta de Galicia y José Luis Sanz Merino por la Junta de Castilla y León.

«Hay muchos puntos en común», según fuentes conocedoras del encuentro, que tampoco ocultan las circunstancias que rodean a este movimiento institucional.

Galicia y Castilla y León, al estar en manos del PP, con Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco como presidentes respectivamente, están en una posición mucho más cómoda que el Principado para enfrentarse en bloque al Ministerio de Transportes. Asturias, gobernada por Adrián Barbón, ya se ha manifestado en contra de la decisión del Gobierno de mantener el peaje, pero de momento opta por la cautela e intenta no entrar en una guerra de declaraciones con Madrid. Calvo sí contestó a las críticas de Transportes, que le acusaban de «favorecer al PP», pero de momento ahí se quedaron los reproches, con el Consejero negando las acusaciones del equipo del Ministro.

Las tres comunidades están trabajando para ir de la mano y solicitar al Gobierno de manera formal el fin de los peajes, aunque falta por ver la fórmula escogida. Asturias, por ejemplo, es partidaria de solicitar una bonificación del 100% mientras se resuelve el expediente europeo.

Ninguna de las partes da plazos sobre el manifiesto común que saldrá, pero se espera que esté lo antes posible, aprovechando también que se trata de un tema muy sensible entre la ciudadanía. Además de la citada reunión entre los consejeros, también hay «contactos más técnicos entre personal de las tres administraciones», aseguran fuentes del Ejecutivo de Castilla y León.

El "agravio" que sufre Asturias: más de mil kilómetros que pasaron a ser gratuitos... mientras el Huerna sigue siendo de pago / LNE

Los transportistas: "Es ahora o nunca"

Los transportistas asturianos aceleran sus movimientos para intentar acabar con el peaje del Huerna. Las asociaciones tendrán próximamente una reunión para contratar a un despacho de abogados y poder dar batalla en los tribunales. Ovidio de la Roza, presidente de la patronal Asetra y Alejandro Monjardín, de Cesintra, comparten la misma posición para pedir el fin de la infraestructura.

Además, aunque inicialmente se planteó la posibilidad de que los transportistas asturianos fueran de la mano con Galicia, finalmente cada comunidad hará acciones independientes. «Confiamos en la vía jurídica, muy poco en la política», destaca De la Roza. "La vía de la justicia es lenta, pero es la que hay que tomar", destaca Monjardín.

Los transportistas calculan que, de no existir peaje, cada camión que ahora pasa por el Huerna podría ahorrarse, de media, unos 4.000 euros al año. Además, piden guardar los tickets por si fuese necesario en un futuro pedir la devolución. Los representantes se alinean también con el Principado, después de que Alejandro Calvo fuese criticado por el Ministerio de Transportes. "El Consejero está en la posición que tiene que estar», destaca Monjardín. «No me espero nada de ese ministerio, no se toma una decisión y además llevan muy mal las críticas", asegura De la Roza. Ambos dirigentes aseguran que el sector está esperanzado por el fin del peaje: «Es ahora o nunca».