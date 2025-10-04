Queda en libertad el ganadero de 60 años detenido por dejar morir a sus vacas en Castropol: puede enfrentarse a dos años de cárcel

Tony, el ganadero de 60 años detenido en la localidad de Vilarrasa (Castropol) por dejar morir a sus vacas, ha quedado en libertad, tras pasar a disposición judicial. Los veterinarios del Principado y los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Vegadeo encontraron en la finca un espectáculo inenarrable: los cadáveres de siete vacas en avanzado estado de descomposición y otras trece tan deterioradas por la falta de alimento que tuvieron que ser sacrificadas para aliviar su sufrimiento.

El ganadero fue arrestado sobre las 13.00 horas de este jueves, como supuesto autor de un delito de abandono y maltrato a animal. Las diligencias policiales instruidas por el hecho fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Castropol y a la Fiscalía de Medio Ambiente. El hombre podría enfrentarse a una pena de dos años de cárcel.

Fue una denuncia anónima la que puso a las autoridades tras la pista de la situación de esta finca ganadera, en la que reside el detenido con sus padres, de avanzada edad y dependientes. De la finca salía un fuerte olor a podredumbre y los vecinos se quejan de que hay una plaga de moscas debido a las malas condiciones higiénicas.

Algunos vecinos indicaron que la situación en la granja comenzó a deteriorarse con la marcha, hace unos meses, de un hermano del detenido. Sería esta persona que se fue de Vilarrasa la que realmente llevaba la ganadería. En cuanto al detenido, algún vecino sostiene que arrastra graves problemas de salud, que le impedirían no solo llevar la finca, sino cuidar de sí mismo y de sus padres. Por eso no puede creer que pueda ser acusado de maltrato animal.

Por este motivo, cabe la posibilidad de que se le eplique algún tipo de atenuante o incluso eximente.

El Alcalde de Castropol, Francisco Javier Vinjoy (Castropol Avante), indicó que "se trata de una situación anómala que nos es representativa de las ganaderías del concejo, una de las cuales ha recibido incluso un premio de nivel internacional".