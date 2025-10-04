Radiografía (con datos) de la vivienda asequible en Asturias: diagnóstico, remedios y Tokio como ejemplo

En el grave problema del acceso a la vivienda sobra hipocresía y falta honestidad para enfrentar este gran desafío social, económico y político, que requiere una respuesta decidida y eficiente con la colaboración de todas las partes, las que están en el lado público y las de la iniciativa privada, para avanzar hacia soluciones sostenibles, eficientes y equitativas, cree José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo y constructor. También en Asturias. En este artículo repasa la problemática con sus datos, hace un diagnóstico, propone un decálogo de soluciones y cierra con el ejemplo de Tokio y una advertencia: de no poner inmediato remedio al problema de la vivienda, este se agravará hasta alcanzar cotas difícilmente soportables a nivel social.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. Es la forma de expresar que la falta de responsabilidad compartida y la implantación de ideas defectuosas puede llevar a resultados perniciosos. Es el caso del grave problema del acceso a la vivienda; sobra hipocresía y falta honestidad para enfrentar este gran desafío social, económico y político, que requiere una respuesta decidida y eficiente.

Para afrontarlo adecuadamente resulta inexcusable la cooperación de todas las partes interesadas. Es ineludible reforzar la colaboración, tanto entre administraciones, como con la iniciativa privada -pragmatismo frente a ideología-, definiendo objetivos comunes y estableciendo nuevos canales de cooperación entre el sector público y el privado. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible avanzar hacia soluciones sostenibles, eficientes y equitativas en materia de vivienda.

Sin olvidar que, para muchos propietarios, y España o Asturias es tierra de muchos pequeños tenedores de vivienda en propiedad, es su mayor activo, a menudo fruto de años de esfuerzos, que merecen la misma seguridad jurídica que la de los tenedores de otros activos destinados al ahorro. Sobra la ideología y hacen falta propuestas que mitiguen el déficit que se observa.

DIAGNÓSTICO

El núcleo del problema en España reside en la insuficiente oferta de vivienda para atender a una creciente demanda insatisfecha. Las previsiones técnicas cifran en más de 800.000 las viviendas asequibles necesarias para paliar la actual crisis, a lo que habría que sumar otro millón para atenuar la situación en los próximos diez años. En total, supondría incorporar al parque de viviendas que se quedan fuera de los precios de mercado 1.800.000 en una década. Lo que requiere un esfuerzo inversor de unos 250.000 millones de euros. Todo ello con el fin de alcanzar el equilibrio entre oferta y demanda, que permita que nadie tenga que superar el 30% de recursos familiares para acceder a una vivienda adecuada.

Centrándonos en Asturias, la escasez de oferta viene derivada de varios factores, como la reducción del número de viviendas de obra nueva desde la crisis económica del 2008, cuando se dejó de construir drásticamente.

Si nos fijamos en el número de licencias de viviendas en Asturias (según datos del Ministerio), en 2007 se dieron casi 11.000 licencias y en 2008 casi 6.000, o sea, prácticamente la mitad de las licencias. A partir de ahí, el número de licencias comenzó a decrecer, alcanzado su pico más bajo en 2017 (con 624 licencias).

Actualmente, vemos una cierta recuperación y el número de licencias es, según los últimos datos disponibles, del 2022, de 1.374 licencias, computando viviendas de nueva planta y rehabilitaciones. Entre el 2000 y el 2007 se concedieron en la región 81.863 licencias, 10.233 al año. Con seguridad, ni uno ni otro; probablemente una producción de en torno a 3.000 viviendas año responda mucho mejor a las necesidades y ajuste mejor oferta y demanda.

La obsolescencia del parque útil de viviendas también supone un factor a tener en cuenta a la hora de analizar la escasez de oferta, ya que reduce año a año el parque útil de las mismas.

Así como las diferentes modalidades de uso de la vivienda, aparte del residencial, que están emergiendo con fuerza, como los usos turísticos.

Por último, pero no menos importante, el factor de la metropolización, ya que desplaza las necesidades de vivienda de zonas que quedan desocupadas por otras que requieren nuevas infraestructuras residenciales.

A la escasez de oferta contribuye por otra parte, y mucho, la sobrerregulación y una mala regulación del sector de la vivienda. Es el caso de la Ley de Vivienda con los controles de precios en los alquileres, que, además de la injusticia que puedan suponer para los propietarios con respecto a otro tipo de activos, genera inseguridad jurídica y retira inmuebles del mercado, siendo en la práctica un impuesto implícito sobre el arrendamiento y siendo especialmente contraproducente para los colectivos más vulnerables por esa retirada de inmuebles del mercado.

Frente a esta limitada oferta de vivienda, la demanda continúa creciendo, impulsada por diversas transformaciones sociales y demográficas. Uno de los factores más relevantes es el cambio en los modelos de convivencia, con un aumento significativo de los hogares unipersonales.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Asturias existen más de 80.000 hogares formados por una sola persona, una cifra muy superior a los poco más de 53.000 hogares con cuatro miembros. El 20,6% de los hogares asturianos tiene un solo miembro; el 35,6% constan de dos miembros; el 26,1% de tres miembros; el 13,8% de cuatro miembros; y el 3,9% de cinco o más.

Otro factor que hace aumentar la demanda de vivienda es el fuerte incremento de la inmigración.

En conclusión, el crecimiento de los hogares es superior al crecimiento del parque residencial: En Asturias, en 2024, el aumento de hogares es de 2.849, frente a 1.907 nuevas viviendas.

La combinación de una escasa oferta de vivienda y una demanda creciente está provocando un fuerte encarecimiento del acceso a la vivienda, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler. Nada que pueda sorprender.

El último informe de El Idealista fija un precio medio de venta por m2 en Asturias de 1.612 €/ m2 en agosto de 2025 y un crecimiento anual del +14%.

Este contexto de encarecimiento generalizado agrava la dificultad de acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes, los hogares con menos recursos y otros colectivos vulnerables.

En Asturias, el 21% de los hogares dispone de menos de 900 € mensuales de ingresos netos del hogar. El 38%, entre 901 y 1.600 €. El 26%, entre 1.601 y 2.500 €. Y el 15%, más de 2.500 €.

A la escasa producción de vivienda nueva y rehabilitación se suma el encarecimiento abrupto de su precio.

En estas circunstancias de insuficiente oferta, aparecen fondos de inversión y actores oportunistas, que identifican con rapidez las ineficiencias del mercado y contribuyen a su encarecimiento artificial, con la misma lógica que ocurre con la reventa de entradas para un concierto en el que la demanda supera a la oferta.

En esta línea, es preciso tener en cuenta, como factores añadidos, la espiral inflacionaria a raíz de la guerra de Ucrania, a lo que se añadirá la implantación de aranceles a consecuencia del nuevo marco geopolítico.

Otro factor de encarecimiento exógeno es la fiscalidad sobre la vivienda en España que es de las más gravosas de la UE -tipo efectivo de 30,3% frente a un tipo efectivo del 6,5%, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE)-, lo que penaliza su adquisición y tenencia, reduciendo la oferta. ¿Si es un bien protegido constitucionalmente por qué tiene esa perniciosa carga fiscal? ¿Afán recaudatorio?

CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS

La actual situación del mercado de la vivienda, de no abordarse con políticas eficaces y sostenidas, corre el riesgo de convertirse en un problema social de primer orden, con consecuencias profundas y duraderas sobre la cohesión social, la equidad generacional y la estabilidad económica.

Si no se produce un incremento significativo en la construcción de nuevas viviendas, el acceso a una vivienda digna continuará deteriorándose, afectando de manera directa a los colectivos más vulnerables y, de forma creciente, a las generaciones más jóvenes, que ya enfrentan enormes dificultades para emanciparse.

Ante este escenario, estimular la oferta de vivienda no es una opción, sino una necesidad y una responsabilidad política urgente. El objetivo debe ser claro y ambicioso: aumentar la producción de vivienda asequible, en número suficiente a las necesidades reales, sin generar deuda estructural adicional.

A continuación, vamos a ver cómo.

TRATAMIENTO

Planteamos un decálogo para el tratamiento de este problema social que, de no atajarse, va a convertirse en un drama social:

1-La disponibilidad de suelo público para la construcción de viviendas

Una de las claves para aumentar la oferta de vivienda es garantizar la disponibilidad de suelo urbanizable. La liberalización del suelo de titularidad municipal y autonómica se perfila como una de las medidas más efectivas para impulsar la construcción de nuevas viviendas, especialmente asequibles. Resulta fundamental movilizar el suelo público disponible y facilitar su puesta en el mercado para su desarrollo residencial. Esta actuación, acompañada de criterios de sostenibilidad y planificación urbana, puede contribuir de forma decisiva a reducir la presión sobre los precios y mejorar el acceso a la vivienda.

2- La tramitación urbanística: simplificar y agilizar la burocracia

El exceso burocrático es uno de los principales cuellos de botella en el desarrollo de nueva vivienda. Lentitud burocrática es mayor ineficiencia.

El objetivo prioritario debe ser acortar los plazos de emisión de informes y autorizaciones, para lo cual será necesario: aprobar marcos legales específicos de simplificación que eliminen trámites redundantes, manteniendo al mismo tiempo todas las garantías jurídicas necesarias; establecer plazos máximos vinculantes para la emisión de informes sectoriales, fomentando el silencio positivo como mecanismo de seguridad y agilidad; implementar una ventanilla única autonómica para la tramitación de licencias, incentivando a los ayuntamientos mediante financiación condicionada a resultados en agilidad administrativa.

La iniciativa en la que la Cámara de Comercio hemos sido parte protagonista, fruto de la colaboración público-privada, de la denominada "Mesa Grande de Licencias" del Ayuntamiento de Oviedo ha logrado reducir sustancialmente los tiempos de tramitación de licencias y permisos, generando un impacto positivo en el dinamismo económico y en la atracción de inversión al municipio.

La lentitud burocrática no supone mayor garantía sino mayor ineficiencia.

3- Los cambios normativos estructurales. La Ley del suelo

La seguridad jurídica, junto con la agilidad administrativa y la disponibilidad de suelo urbanizable es otro de los tres pilares esenciales que hoy se ven seriamente comprometidos por la rigidez de los procedimientos, la superposición de normas y la excesiva duración de los trámites urbanísticos. Se hace necesario reformar la Ley del Suelo. Solo mediante cambios normativos estructurales, como una reforma coherente de la Ley del Suelo, será posible crear un entorno que facilite la construcción de vivienda a los ritmos necesarios.

4-La industrialización de la construcción

Ante un escenario en el que la posibilidad de encontrar mano de obra para el sector se convierte en un déficit estructural, solo la innovación y los nuevos modelos de producción tendrán resultados disruptivos. La industrialización del sector está llamada a ser la solución en los próximos años. Deberíamos estar atentos a su desarrollo y contribuir a su impulso para mejorar las prestaciones y la productividad del sector.

5-La construcción, motor de actividad económica en el territorio

El sector ha salido fuertemente debilitado desde la crisis de 2008. Pérdida de empresas, pérdida de trabajadores, mala imagen y dificultades para desarrollar proyectos. Sin embargo, el sector es un activo motor económico; es necesaria su contribución para desarrollar la actividad y, también, para fijar población en el territorio, dado que uno de los principales problemas que tienen los que aspiran a residir en el entorno rural es no encontrar alguien para hacer una reforma, lo que a veces les hace desistir. Procede impulsar la profesionalización, la formación de sus trabajadores y poner en valor su contribución al PIB y al impulso social que supone el acceso a la vivienda entre los jóvenes.

6-Ante una alta demanda de nuevas viviendas y una elevada necesidad de capital: la colaboración público-privada y las políticas públicas acordes con los objetivos

Nadie, por sí solo, es capaz de acometer las necesidades, en materia de suelo, de financiación o de desarrollo de proyectos, para paliar esta cuestión. Se hace imprescindible la colaboración público -privada, la aportación de suelo privado y también de suelo público. Y acometer estrategias de financiación donde se combine el atractivo para los inversores, con las limitaciones presupuestarias del sector público, con contención fiscal, y con la responsabilidad que un objetivo de tal naturaleza conlleva. Si no cambiamos fórmulas del pasado por fórmulas cooperativas, sostenibles y socialmente bien enfocadas, no obtendremos los resultados apetecidos.

7-El desarrollo de un parque público de viviendas razonable y razonado

El sector público no solo puede aportar suelo, también debe fijarse el objetivo de crear un parque público de viviendas lo suficientemente amplio y bien gestionado para garantizar el acceso a una vivienda digna a personas en situación de vulnerabilidad o con bajos ingresos. Para eso es necesario realizar un diagnóstico real del déficit habitacional que permita identificar cuántas viviendas públicas hacen falta y en qué zonas. Y, a partir de ahí, proceder tanto a la construcción de nuevas viviendas como a la rehabilitación de inmuebles vacíos o en mal estado.

8-Los incentivos adecuados para la movilización de las viviendas vacías

Hay que ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de inmuebles vacíos que decidan ponerlos en alquiler a precios asequibles y sobre todo, garantizando al mismo tiempo un marco de seguridad jurídica tanto para el cobro por parte de los propietarios como para proteger los derechos de los inquilinos. Hay experiencias en algunas CCAA que funcionan y que convendría adaptar a las circunstancias de nuestro mercado.

9-Mejorar la productividad, la competitividad y la cooperación para incrementar la capacidad económica de las familias

El aumento de la productividad laboral es un factor determinante para hacer posible el aumento de los salarios reales y la renta de los hogares. Es obvio que, si los trabajadores se vuelven más productivos, deben plantearse aumentos salariales. En un entorno donde salen más trabajadores del mercado laboral que alumnos comienzan sus ciclos de formación primaria, sólo una mayor productividad posibilitará mantener e incrementar la actividad económica, el consumo o la adaptación de los horarios laborales. Además, si se sigue el orden correcto, partiendo de incrementos de productividad, es posible una mejora de las rentas reales que posibilite el acceso a la vivienda de amplias capas de la sociedad, con múltiples beneficios añadidos al incremento de la actividad económica: mejora del rendimiento, estímulo de la motivación y satisfacción laboral de los trabajadores, en definitiva, aumento de salarios reales y también mejoras del bienestar emocional.

10-La necesidad de implantar una fiscalidad favorable en materia de vivienda

Un indicador clave para la competitividad y para el desarrollo de los mercados es la presión fiscal efectiva sobre la inversión inmobiliaria, que mide los tipos tributarios efectivos soportados conjuntamente cuando se invierte en vivienda. Según un informe reciente de mayo de 2025, elaborado por el IEE, “España es uno de los países con mayor tributación efectiva sobre la vivienda en propiedad de la OCDE (tipo efectivo de 30,3% frente a un tipo efectivo del 6,5% en el promedio de la UE). De igual forma, la tributación efectiva sobre la inversión en vivienda de alquiler en España es muy superior al gravamen efectivo que la inversión en viviendas en alquiler soporta en Europa (44% frente al 31%, respectivamente)”.

En cuanto a la adquisición, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales sobre activos inmobiliarios, como la vivienda, en España tiene un tipo general del 11%, con algunas diferencias entre CCAA, que es de los más elevados de la UE situándose solo por detrás de Bélgica y el Reino Unido. En cuanto a la tenencia del activo, España, junto con Noruega y Suiza, son los únicos tres países que aplican impuesto sobre el patrimonio neto. Por último, en la etapa de la enajenación de la vivienda, se resalta que en el impuesto sobre las ganancias de capital, que grava las inversiones en vivienda, España presenta un tipo marginal máximo del 30%, situándose significativamente por encima del promedio europeo,16%.

Es evidente que en Asturias, como en España, la carga fiscal sobre la vivienda representa un obstáculo adicional al desarrollo del mercado residencial.

Este contexto fiscal no favorece ni la oferta, ni el acceso a la vivienda, y desincentiva la inversión en nuevos desarrollos urbanísticos. Por tanto, resulta urgente avanzar hacia un marco fiscal más favorable, racional y eficiente, que incentive tanto la construcción como la adquisición, especialmente de primera vivienda.

La política fiscal debe alinearse con los objetivos de la política de vivienda, utilizando los instrumentos tributarios como palancas para facilitar la compra, promover la construcción de vivienda asequible y fomentar la actividad económica del sector.

CONCLUSIÓN FINAL

De no poner inmediato remedio el problema de la vivienda, éste se irá agravando hasta alcanzar cotas difícilmente soportables a nivel social.

La solución pasa por mucha colaboración, determinación y pragmatismo. Toda política pública que no razone, entienda y plantee medidas para aumentar la oferta estará circulando en la dirección contraria, con el consiguiente agravamiento del problema, hasta elevarlo a la categoría de drama social.

Es evidente que para promover una oferta suficiente y accesible de vivienda se deben implementar políticas que incluyan: incentivos fiscales, colaboración público-privada, cesión de suelo público con condiciones de uso específico, financiación preferente estableciendo líneas de crédito preferentes a bajo interés para facilitar la financiación de proyectos de vivienda de interés social, flexibilización de los trámites para el cambio de uso del suelo y cesión de suelo público en desuso con la condición de que se construyan viviendas asequibles durante un periodo determinado, así como movilización de vivienda vacía, entre otras medidas expuestas en este decálogo.

Si trabajamos coordinados, identificando las necesidades, con pragmatismo y alejados de la polarización y la ideología partidista, seguro que la situación mejorará y podremos vivir en una sociedad más justa generacionalmente y más sostenible.

Contar con viviendas asequibles mejora profundamente la calidad de vida de los ciudadanos. Cuando las personas no tienen que destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca, las familias tienen mayor estabilidad y esto repercute a todos los niveles del bienestar familiar.

En el plano político, una política que garantiza acceso a vivienda asequible genera mayor confianza entre la ciudadanía. Tener una vivienda accesible es una señal clara de compromiso con la justicia social. También se reduce la conflictividad social.

Los beneficios económicos son asimismo muy relevantes. Impulsa la actividad en la construcción con el consiguiente impacto en otros sectores, mejora la movilidad y el dinamismo económico en general.

Por tanto, vivienda accesible no es solo un gasto social sino una inversión que produce retornos en bienestar, cohesión, estabilidad y crecimiento económico.

Si trabajamos en esa dirección, quizás en una futura revisión de este documento, podamos titular, la vivienda:

Entre todos la socorrieron y ella sola se salvó.

Imagen de Tokio / .