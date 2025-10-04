Estos son los galardonados con los premios Asata por ser referentes en el cooperativismo y el emprendimiento colectivo en Asturias

Principado Prevención, Delegastur y el doctor Carlos Zarco recibirán las distinciones de la vigésimo primera edición de los premios de la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata), que se conceden a aquellas personas y empresas que destacan por su participación y promoción de la economía social.

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre en el hotel de La Reconquista de Oviedo. Estos son los galardonados:

Principado Prevención

Recibirá el premio de "Mejor Empresa de Economía Social 2025". La sociedad laboral Principado Prevención, con sede en Gijón, nació en 2004 y actualmente está formada por siete socios. Se dedica al sector de la seguridad y salud laboral. El jurado de los premios Asata destacó que a lo largo de estos años Principado Prevención ha destacado por su capacidad de adaptación a los cambios normativos y por su apuesta constante por la innovación, lo que "la han convertido en un referente de la Economía Social".

Delegastur

Obtendrá en el premio al "Mejor proyecto empresarial 2025". Fundada en Gijón por cuatro socios, esta sociedad laboral ofrece servicios de externalización de gestión y administración. Diseña soluciones adaptadas a las necesidades de empresas y entidades. "En poco tiempo se ha proyectado como un modelo innovador dentro de la Economía Social, generando confianza y valor añadido en su clientela", destacó el jurado.

Carlos Zarco

Será distinguido con el "Premio a la Promoción de la Economía Social 2025". Este médico está considera como un referente del cooperativismo sanitario en España y a nivel internacional. Es presidente de la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), director de la Fundación Espriu y miembro de la junta directiva de la Confederación Española de Empresas de Economía Social (CEPES), además de vocal en el Consejo de la Alianza para la Promoción de la Salud. También es socio de la cooperativa Asisa-Lavinia y director médico del Hospital Universitario HLA Moncloa. "Su trayectoria evidencia el potencial de la economía social en un sector clave como es la sanidad", destacó el jurado de los premios Asata.