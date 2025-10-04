El Supremo avala la comarcalización de la violencia sobre la mujer: "Contribuirá a una atención completamente especializada a las víctimas"

El Colegio de Abogados de Oviedo planteó en septiembre acciones legales contra la comarcalización de la atención de la violencia sobre la mujer en Gijón, donde, a partir de enero, no solo asistirá a las víctimas machistas y sexuales de ese concejo y de Carreño, como hasta ahora, sino también a las de los partidos judiciales de e Siero, Villaviciosa, Cangas de Onís, Llanes y Piloña. Como medida cautelar, en tanto se da respuesta al contencioso-administrativo, el Colegio pidió la suspensión de la aplicación de la comarcalización. El Tribunal Supremo lo rechaza, al considerar que la aplicación de la comarcalización "va a contribuir a prestar una atención completamente especializada a las víctimas de violencia de género y violencia sexual".

El Colegio arguye que el cambio en la atención de los casos de violencia "obliga a las víctimas de todos los delitos en los que la instrucción está atribuida a estos órganos a desplazarse incluso más de 100 kilómetros. De hecho, la distancia por carretera entre la sede del órgano judicial y las capitales de los municipios a los que se extiende la competencia supera, en bastantes casos, los 120 kilómetros. En transporte público, el tiempo de viaje excede, con frecuencia, de cuatro horas".

Añade que "tratándose de delitos que, como los delitos contra la libertad sexual, causan un profundo trauma a la víctima, y requieren de una pronta atención por parte, por ejemplo, de los médicos forenses, para las víctimas esa distancia puede ser disuasoria. La atención telemática no es equivalente, sobre todo cuando se trata de víctimas de delitos de esta gravedad, en los que la atención, en particular la inicial, es fundamental, añadiendo que la entrada en vigor de la norma produciría perjuicios muy relevantes, pudiendo llegarse a situaciones de impunidad de graves delitos, agravando así el trauma sufrido por las víctimas".

Para los abogados de Oviedo, "se aplica la 'comarcalización' al oriente de Asturias, y no se extiende al occidente, a pesar de que los partidos judiciales tienen todavía menos población, lo que carece de justificación y evidencia que no existe urgencia alguna y puede esperarse a que se hayan despejado las dudas sobre la conformidad de dicha medida con el ordenamiento jurídico".

Frente a estos argumentos, adujo el Abogado del Estado que "el interés general exige la no suspensión" de la comarcalización, pues "la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón va a contribuir a prestar una atención completamente especializada a las víctimas de violencia de género y sexual, con una sección perfectamente dimensionada a la carga de trabajo que va a asumir, y con una distancia muy moderada respecto de los partidos judiciales incluidos en la agrupación, por lo que no procede acceder a la medida cautelar interesada".

La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, presidida por Carlos Lesmes (presidente del alto tribunal entre 2013 y 2022), da la razón al Abogado del Estado y estima que "la ejecución de la disposición recurrida no priva de efectividad a una eventual sentencia estimatoria, de forma que pudieran ocasionarse perjuicios irreparables con quebranto de derechos constitucionales de las mujeres víctimas, en especial el de defensa, ni afectación del servicio público de justicia".

Pero también añade que la Ley Orgánica del Poder Judicial "contempla la posibilidad de extender la jurisdicción de las Secciones de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales y faculta al Gobierno a realizarlo mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de justicia. El objetivo de esta medida es alcanzar el correcto equilibrio entre el mantenimiento de una proximidad razonable del órgano judicial respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimiento, así como atender el mandato legal de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género".

Indica que "es con la finalidad de mejorar la atención a las víctimas, por lo que se constituyen un total de 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de los asuntos de violencia sobre la mujer. Todos estos partidos judiciales en los que se constituye una agrupación están comprendidos en la relación de Tribunales de Instancia en los que se crea una nueva plaza en la Sección de Violencia sobre la Mujer, a fin de mejorar la prestación del servicio público de justicia".

Y asevera que "la extensión de la jurisdicción de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Gijón, va a contribuir a prestar una atención completamente especializada a las víctimas de violencia de género y violencia sexual, por lo que la no suspensión de la ejecución de tal disposición no conlleva la causación de perjuicios irreparables, y menos aún en el momento actual, en que no ha entrado en vigor la agrupación de partidos judiciales aquí cuestionada".

Tira por otro lado de la jurisprudencia del Supremo para indicar que "la suspensión de la ejecución de una disposición de carácter general supone ya un grave perjuicio del interés público, porque, en principio, existe un indudable interés público en la aplicación inmediata de unas normas que se promulgan para integrarse en el ordenamiento y ser cumplidas por todos los afectados". Todo ello dejando claro que "no es trámite idóneo para decidir la cuestión objeto del pleito o decidir el fondo del asunto, como pretende el recurrente, sino solo para salvaguardar la finalidad legítima del recurso".

La resolución no es firme y puede recurrirse ante la Sala.