Tomé critica el convenio de la Consejería de Salud con una universidad privada para hacer prácticas en hospitales: “Los recursos públicos son para lo público”

La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies en la Xunta Xeneral, Covadonga Tomé, criticó esta mañana el convenio entre la Consejería de Salud con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El acuerdo permitirá que alumnado de la universidad privada se forme, a través de prácticas, en centros sanitarios públicos de Asturies. “Los recursos públicos son para lo público”, recordó la parlamentaria.

Tomé señaló que “este acuerdo entre la Consejería de Salud y una universidad privada demuestra que el Gobierno de Asturies dice una cosa y luego hace la contraria”. “Cada vez que preguntamos al Ejecutivo por su compromiso con la Universidad de Oviedo, asegura que no tomará ninguna medida que perjudique a la institución ni a la calidad de su oferta académica. Sin embargo, este convenio demuestra lo contrario”, subrayó.

“Ceder recursos e infraestructuras públicas a universidades privadas es abrir la puerta a una privatización progresiva del sistema educativo”, señaló Tomé. En concreto, este convenio hace referencia a abrir la puerta de los hospitales públicos al alumnado de dos másteres de la universidad anteriormente citada.

La parlamentaria ahondó en que “mientras el Gobierno abre la puerta a que una universidad privada utilice recursos del sistema público, la Universidad de Oviedo va encontrar dificultades para incrementar plazas en las titulaciones con mayor demanda. Resulta incoherente favorecer a la privada cuando la prioridad debería ser fortalecer la oferta y los recursos de la universidad pública”.

La diputada concluyó subrayando que “ahora más que nunca, cuando distintas universidades privadas intentan asentarse en Asturies, es el momento de apostar con firmeza por la Universidad de Oviedo”. “El Gobierno puede y debe frenar la expansión de la privada y defender sin ambigüedades la educación pública”, afirmó.

Gratuidad en grados y másteres

El modelo de universidad que defiende Somos Asturies se basa en los principios de universalidad y gratuidad. “Entendemos la universidad como una etapa más del sistema educativo, y por tanto, su acceso no debe depender de la renta ni de ningún otro factor económico o social. Los másteres, al igual que ya hemos logrado con los grados, han de ser gratuitos”, señaló la portavoz de la formación.