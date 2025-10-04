Ni transporte ni excursiones extra: cuidado con estos gastos en los viajes del Imserso
El Programa de Turismo del Imserso llega de nuevo para los jubilados españoles. Toda una gran ocasión para viajar a un precio inmejorable y, de paso, desestacionalizar la economía en los lugares donde el sector turístico se ha convertido en gran motor.
Es la hora de planificar esos viajes, pero hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Uno de los principales, informarse de las cuestiones que sí incluyen los viajes organizados del Imserso, no vaya a ser que algún beneficiario se piense que algunos gastos están cubiertos, cuando en realidad tiene que abonarlos de su bolsillo.
Una opción muy completa
Este programa del Imserso contempla un paquete bastante completo para las personas mayores que participen en él. Según su página oficial, el programa incluye alojamiento en régimen de pensión completa en hoteles seleccionados por el Imserso, con desayuno, comida y cena. El alojamiento es en habitación doble a compartir. En los destinos que son capitales de provincia, sin embargo, el régimen será de media pensión (desayuno y cena).
También se incluye el transporte de ida y vuelta desde la capital de la provincia del usuario hasta el hotel de destino, y el regreso. No obstante, en la modalidad de “viajes sin transporte” esta prestación no aplica, al igual que en los viajes a capitales de provincia.
Otros servicios contemplados son una póliza de seguros colectiva, servicio médico general complementario en el propio hotel, y un programa de animación sociocultural para los viajeros.
Lo que algunos pueden pensar que está incluido… pero no lo está
Hay conceptos que muchas personas podrían asumir que vienen con el paquete del Imserso, pero que no están garantizados según el texto oficial. Por ejemplo, el servicio médico se incluye solo “complementario”, lo que implica que no reemplaza todos los servicios sanitarios, sino que opera como apoyo en el hotel, sin cubrir tratamientos especializados u hospitalarios fuera del mismo.
Otra cuestión importante es si alguien viaja solo y no quiere compartir habitación. Sí se contempla la opción de habitación individual, aunque con suplemento adicional por noche y zona de destino, siempre que haya disponibilidad.
Otra cuestión a tener en cuenta es que las comidas fuera del hotel no están aseguradas. El régimen es de pensión completa o media pensión según destino, pero no incluye almuerzos o cenas fuera del establecimiento hotelero ni comidas especiales no contempladas en el menú del hotel.
Tampoco está incluido el transporte en destino (traslados internos locales, excursiones u otros traslados dentro del lugar de estancia) salvo que formen parte de la programación oficial. Este tipo de desplazamientos adicionales pueden ocasionar gastos extra por cuenta del viajero.
Finalmente, aunque algunos paquetes puedan anunciar “actividades” u “excursiones opcionales”, no todos están incluidas en el programa principal del Imserso: esas actividades pueden requerir suplemento o inscripción aparte, dependiendo del destino y del operador.
