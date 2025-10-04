Las tres separaciones empresariales que afectan al mismo tiempo al complejo de Tamón, donde trabajan 1.300 asturianos

En la "familia" DuPont no cesan las separaciones y casi siempre tienen efectos directos en el complejo industrial y de servicios del valle de Tamón, nacido hace 35 años con la implantación de la multinacional estadounidense en Asturias y en el que trabajan más de 1.300 personas. Hasta tres procesos de escisiones y ventas se solapan en estos momentos en el emplazamiento del concejo de Carreño. A la escisión del negocio de electrónica de DuPont, que se materializará el próximo mes, y a la venta del negocio de fibras aramidas (Nomex) a Arclin, que se cerrará en el primer trimestre de 2026, se suma ahora la división en dos de Corteva, multinacional nacida en 2019 tras la separación del negocio de tecnologías de cultivos de DuPont y que tiene fábrica y centro de servicios en Tamón.

Qnity.

A partir del 1 de noviembre se materializará la escisión del negocio de electrónica de DuPont, que pasará a ser una empresa independiente bajo la marca Qnity. La división de electrónica no tiene fábrica en Asturias, pero desde el Centro Global de Servicios de DuPont en Tamón se le daba respaldo en materia de finanzas, gestión de recursos humanos, compras y logística o atención al cliente. Como compañía independiente, Qnity quiere seguir teniendo ese respaldo desde Tamón, por lo que se está creando allí un nuevo centro de servicios que "estará formado por 78 trabajadores, más de 40 procedentes de la plantilla de DuPont y el resto nuevas contrataciones", según explicó Ángela Santianes, presidenta de DuPont en España y Portugal. Se repite el esquema de otras compañías como Chemours o Axalta, que se escindieron de DuPont pero abrieron en Asturias centros de servicios (inicialmente en Tamón, pero tras registrar fuertes crecimientos ahora están en Gijón, en el caso de Chemours, y en Llanera, en el caso de Axalta).

Arclin.

DuPont ha llegado a un acuerdo con la compañía norteamericana Arclin para traspasarle en el primer trimestre de 2026 el negocio de fibras aramidas, en el que se incluyen las marcas Klevar y Nomex. En Tamón hay plantas de producción de Nomex y de su principal componente, ICL, y además el Centro Global de Servicios de DuPont tiene personal vinculado a esa división. Fruto de la compraventa del negocio de fibras aramidas, 303 trabajadores de DuPont en Tamón pasarán a Arclin. Además, esta última compañía se convertirá en el titular de todo el emplazamiento industrial del valle de Tamón, en el que actualmente conviven DuPont, Magnera (la empresa que se quedó con el negocio de Sontara que creó DuPont), Celanese (antigua división de movilidad y materiales de DuPont) y Corteva.

New CorteVa y SpinCo.

El pasado miércoles, la junta directiva de Corteva, multinacional norteamericana nacida en 2019 de la excisión del negocio de tecnología de los cultivos de DuPont, anunció su división en dos nuevas empresas: New Corteva, que comprenderá el actual negocio de protección de cultivos, y SpinCo, que contendrá el negocio de semillas, incluida la marca Pioneer. La operación se cerrará en el primer semestre de 2026 y tendrá efectos, aún por concretar, en Asturias. Corteva tiene en el valle de Tamón una fábrica de ingredientes para fungicidas y un Centro de Excelencia de Servicios para Europa, África y Oriente Medio con puestos de finanzas, recursos humanos o compras. Para Corteva trabajan más de 400 personas en Tamón que verán afectadas por esta nueva separación en la "familia" de DuPont, formada por las empresas que se ramificaron desde su tronco. n