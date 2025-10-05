Agenda: qué hacer en Asturias el lunes, 6 de octubre de 2025

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

El Club LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge las Jornadas Astur-Americanas de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) que se desarrollan en dos sesiones. La primera de ellas, e consiste en una charla del gaitero José Ángel Hevia, bajo el título: «Gaiteros indianos y gaiteros criollos. Una crónica hispanoamericana de ida y vuelta». Presentará a Hevia Pipo Prendes, cantante y compositor. Se celebrará a las 19.30 horas y estará moderada por Felipe Díaz de Miranda, presidente de la SOF.

Escuela Municipal de Salud

El centro social de Buenavista es escenario a las 19.00 horas de una charla de la Escuela Municipal de Salud organizada por el Colegio de Enfermería y tendrá como ponentes a Julieta Alonso Soto y Francisco Javier González Menéndez, del equipo RCP del colegio. Entrada libre.

RIDEA

El Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), en el número 9 de la plaza Porlier, acoge a las 19.00 horas la presentación del libro de Javier Junceda titulado «Asturias y los asturianos». En el acto participan el autor de la obra y Ramón Rodríguez Álvarez, director del RIDEA. Entrada libre.

Presentación

La Fundación Gustavo Bueno acoge a las 17.00 horas la presentación del libro «Lepanto, cuando España salvo a Europa» de Marcelo Gullo. Entrada libre.

Gijón

CMI La Arena

Hasta el 29 de octubre habrá talleres y juegos interactivos bajo el título «Pixel Nostalgia: Historia de los Videojuegos Retro», de la Asociación Asturiana de Videojuegos Retro.

CMI El Coto

Hasta el 31 de octubre estará la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha I», encuadrada en el proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Y hasta el 15 de octubre se podrá visitar la muestra «Educación de calidad para todas y todos. Un camino hacia la igualdad», de la Asociación Global Humanitaria. Los horarios son de lunes a viernes de 8.00 a 21.00 horas.

CMI El Llano

Hasta el 31 de octubre se podrá ver la exposición «Las descamisadas: historia de una lucha II», del proyecto «Moda con Historia: Ike, moda, lucha y legado». Los horarios son de lunes a sábado de 8.00 a 21.30 horas y domingos de 8.00 a 15.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

Hasta el 2 de noviembre se podrá visitar la exposición «Caleidoscopio. Representación de mujeres en la colección Museo Casa Natal de Jovellanos». Los horarios del Museo Casa Natal de Jovellanos son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, y los sábados y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar hasta el 12 de octubre la exposición «This is war», del fotoperiodista Manu Brabo, en el Museo Barjola, en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias 2025. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Avilés y comarca

Aviles Acción Film Festival: masterclass con Julio Medem

En la Casa de Cultura, a partir de las 10.00 horas tendrá lugar, para público juvenil, una masterclass con Julio Medem. A las 18.15 horas será la proyección del largometraje «Literato», dirigido por Carlos Navarro Suárez, película que será presentada por el propio director. Y, a las 20.00 horas, el pase de la sección documental, con los títulos: «Relax (JL Maldonado), «They Send Word» (Mariano Schoendorff), «Dom» (Xavi Herrero), «El mal de Hércules» (Marta Rodríguez, Marina Miguel, Paula García, Laia Balaguer, Ismael Cabrera, Eulalia Clarós) y «La Fenetre» (Lucas Ortiz Estefanell). Como despedida a la jornada, a las 22.00 horas, habrá un homenaje a Charlie Chaplin, en la plaza Alfonso VI, con la proyección de la película «La quimera del oro» (1925).

Mercado semanal en Avilés

Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos, complementado con notables privilegios comerciales para la ciudad, que había sido asolada por un gran incendio. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, una de las más singulares de Avilés (mediados del siglo XIX), permite contemplar y adquirir los productos frescos de la región, así como artículos de textil, calzado, artesanía, marroquinería y productos culturales y de ornato; productos autóctonos: legumbres, verduras, hortalizas, frutas, flores, mercado semanal en Avilés. Los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

«La memoria posible», de Rosa Isabel Vázquez.

la Factoría Cultural acoge hasta el 28 de octubre «La memoria posible»,una muestra fotográfica con la que la artista madrileña Rosa Isabel Vázquez busca suplir las huellas que la represión franquista borró en su propia familia. Parte de una investigación familiar para abrir un desarrollo artístico que convierte los fragmentos hallados en una narrativa visual. La exposición reúne un conjunto de materiales diversos: fotografías actuales de paisajes locales y retratos de familiares, imágenes intervenidas digitalmente, documentos recopilados por Antonio Vázquez y piezas audiovisuales. Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

Las Cuencas

Fiestas de Langreo Centro

Concluyen las fiestas del barrio langreano de Langreo Centro. Hoy durante todo el día estarán abiertas las atracciones infantiles para los más pequeños.

Exposición sobre el centenario del Aniceto Sela en Mieres

La Casa de Cultura de Mieres acoge hasta el próximo 26 de octubre una exposición que conmemora el centenario del grupo escolar Aniceto Sela. Puede verse de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es libre.

Sesión informativa sobre el Plan General de Ordenación en Rioturbio

La localidad mierense de Rioturbio acoge esta tarde, desde las 17.00, una nueva sesión informativa organizada por el Ayuntamiento para informar a los vecinos sobre los contenidos del nuevo Plan General de Ordenación (PGO). En la reunión estarán integrantes del equipo redactor del PGO, y responsables del área de Desarrollo Urbano Sostenible del gobierno de Mieres. El encuentro se celebra en el local de la asociación vecinal.

Sigue la muestra fotográfica de Carlos Cuesta en Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge la exposición fotográfica «Embarca2», con imágenes marineras del periodista Carlos Cuesta. Su presencia se ha prolongado hasta el día 10 de octubre.

Exposición de pintura de Julio César Eguizábal en Aller

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 31 de octubre una exposición pictórica con obras de Julio César Eguizábal. El horario de visita, los días laborables, es de 16.00 a 21.00.

Centro

Exposición de Tamara Riesco en Llanera

Tamara Riesco, natural de Soto de Llanera, lleva toda su vida plasmando, en los más variados soportes, todo aquello que las musas le transmiten en forma de inspiración. Actualmente, la artista se ha metido de lleno en un nuevo proyecto en el que utiliza tablas de «skates» a modo de lienzo. Hasta el 17 de octubre sus obras pueden contemplarse en la sala de lectura de la biblioteca de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 de 16.00 a 20.00 horas. La muestra está compuesta por 16 piezas, entre las que se encuentran cuatro skates, diez cuadros y dos ilustraciones.

Muestra de bordados con bolillos en Posada de Llanera

Las alumnas del curso de bordado con bolillos realizado en Llanera exponen hasta el 10 de octubre sus trabajos a iniciativa de la Asociación de Mujeres de Llanera. La muestra abre de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas en la Casa de Cultura de Posada.

Casa del Oso de Proaza

La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Parque escultórico en Candás

En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico. La colección cuenta con veinte esculturas pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Oriente

Mercadillo en Infiesto

En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y– artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge la exposición titulada «Mujer: Real y Diferente», con ilustraciones de Amaya Álvarez, impulsora del proyecto «Amaya y sus Historias». Organiza el colectivo «La Tribu», asociación llanisca de afectadas y afectados por cáncer de mama o ginecológico.

Occidente

Mercado en Tapia

La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Fotografías en Cangas del Narcea

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura «Palacio de Omaña» de Cangas del Narcea acoge hasta el 15 de diciembre la muestra fotográfica «Horizontes», de David Mancebo.