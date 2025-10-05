Alegría para los pensionistas asturianos con el destino de playa andaluz que vuelve al Imserso: estancia de 10 días

Los jubilados ya pueden empezar a planificar sus vacaciones con el Imserso. Desde este mismo lunes los pensionistas preferentes pueden empezar a reservar, mientras que los no preferentes lo harán al día siguiente, el 7 de octubre. Otras novedades del programa 2025/2026 son los suplementos aplicables a partir del segundo viaje y los incrementos en temporada alta. Junto a los asturianos también pueden apuntarse de este lunes los de Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Posteriormente, el 8 de octubre será el día para el resto de las comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

En general, por el número de plazas, el lote de costa peninsular contará con un total de 440.284, mientras que 228.142 se destinarán al turismo de costa insular y 210.787 se reservarán para el turismo de escapada. El Imserso destaca que en esta nueva temporada se busca expandir el derecho a un «envejecimiento activo» a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas. De ahí que una de las principales novedades sean las 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros, tarifa plana, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades, que «se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social».

Para todos los que se hayan apuntado en esta ocasión al Imserso y estén pensando dónde irse a descansar hay buenas noticias, después del jarro de agua fría del año pasado: Benidorm, el destino estrella, el más demandado, regresa a la oferta para los asturianos. También vuelve Matalascañas (Huelva), que se cayó en 2024 para disgusto de los pensionistas del Principado. Lo que no cambia es la duración de las estancias, que como mucho serán de 10 días (el año pasado ya se cayeron las de dos semanas). También desde Asturias habrá amplia oferta de viajes culturales y de naturaleza, sobre todo por el interior peninsular, algo que se incluyó hace pocos años y que cada vez cuenta con más demanda.

En principio esa es la previsión, según los datos que manejan las agencias de viajes del Principado, si bien esto es provisional y la lista definitiva se determinará este mismo domingo, horas antes de empezar la comercialización. Por tanto, en el sector aconsejan esperar a la oferta oficial, el lunes, para elegir destino.

El Programa ofrece las siguientes modalidades de viaje:

Zona Costa Peninsular : estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

: estancias de diez y ocho días en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Comunidad Autónoma de Andalucía, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana. Zona Costa Insular : estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares.

: estancias de 10 y 8 días en Canarias e Islas Baleares. Turismo de Escapada, con estancias de 4, 5 y 6 días, con los siguientes tipos de viajes:

Circuitos culturales. Turismo de naturaleza. Capitales de provincia. Ciudades de Ceuta y Melilla.

Además, por primera vez, los usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.