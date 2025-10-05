Álvaro Queipo (PP) ve "vergonzoso" que el Gobierno de Sánchez vete el apoyo fiscal para compensar a los ganaderos
El líder de los populares asturianos pide explicaciones al PSOE asturiano y estos responden que hace "charlatanería política"
De "vergonzosa decisión" ha tachado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a la ley aprobada por unanimidad en la Junta General que buscaba que los ganaderos no tuvieran que pagar el IRPF asociado a las compensaciones de daños de fauna salvaje y de las pólizas de seguros, y de animales que son obligados a ser sacrificados en mataderos. La medida que impulsó el PP iba destinada a aliviar la situación que atraviesa el sector ganadero asturiano.
"No era una ley del PP, era ya de toda Asturias. Pido al resto de partidos que se pronuncien ante el veto del Gobierno de Sánchez", señaló Queipo, quien pidió explicaciones al PSOE. "La ley no solo era justa, sino necesaria para compensar mínimamente a nuestros ganaderos por los daños que sufren a diario.
Mientras el Gobierno central incrementa cada año la recaudación del IRPF en 23.000 millones de euros, niega a Asturias una medida con un coste de apenas 70 millones".
Sus palabras, en durante la mañana en el Festival de la Avellana en Infiesto (Piloña), tuvieron respuesta por la tarde del secretario de organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga. Éste dijo que Queipo hace "charlatanería en cargo público" y que en vez de política "busca refugio en el fango mediático".
